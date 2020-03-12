تراند اليوم : سما المصري نازلة رقص بفستان قصير جدا علي البحر – اتفرج

نشرت الفنانة سما المصري مقطع فيديو جديد ظهرت فيه وهي تغني وترقص علي البحر وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وعلقت سما المصري علي هذا الفيديو قائلة “هذا فيديو جديد من فيديوهاتي علي سناب شات الخاص بي سوا لي متابعه وهذا هو اسمه”

يذكر ان

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نشرت الرقاصة المصرية سما المصري الذي اعتاد العرب عليها بتقديم الإغراء والإثارة “وطق الحنك”، فيديو جديدًا لها أثناء استحمامها بملابسها في الحمام.

تحدثت عن الدورة الشهرية للرجل، وقد تكون المرة الأولى التي تتحدث شيئًا منطقيًا، وكتبت: “كل الناس بتسال هل بيولوجيا وعلميا الرجل له دوره شهريه ذي الست ولا لا؟”

ما قالته سما صحيحًا، لكن لا نعلم كيف عالجت الوضوع، ولمن لا يعلم فإن للرجال دورية شهرية وهذه ليست طرفة، إنما حقيقة علمية أثبتتها مجموعة من الدراسات، وأكدت الأبحاث الطبية الدقيقة، أن هذه الدورة الشهرية، تؤثر على الوظائف الجسدية، والنفسية.