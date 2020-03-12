بعد فضيحتها مع خالد يوسف.. تسريب صورة للإعلامية رنا هويدي من المقطع الإباحي‎

انتشرت صورة مسربة، منسوبة للإعلامية المصرية رنا هويدي، مذيعة قناة ”إم بي سي“ السابقة، من المقطع الإباحي المتهمة بالظهور فيه ضمن قضية ”فيديوهات خالد يوسف“، كالنار في الهشيم بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية.

وظهرت هويدي في الصورة المسربة المنسوبة إليها، عارية من الجزء الأعلى من جسدها، ممسكة بهاتفها المحمول، إذ يبدو من الصورة أنها تم اقتطاعها من الفيديو الإباحي المزعوم لها مع المخرج والبرلماني خالد يوسف.

وكانت النيابة المصرية قد أمرت بالقبض على رنا هويدي، إذ تم ضبطها بالفعل أثناء محاولتها السفر خارج البلاد، فور علمها بصدور قرار الضبط والإحضار.

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وجاء قرار القبض على الإعلامية المصرية، بعد توجيه اتهام لها بالتحريض على الفسق والفجور وتسريب مقاطع إباحية.

وتعد هويدي السيدة الخامسة المتورطة في قضية الفيديوهات الجنسية، بعد منى فاروق وشيما الحاج، وسيدة الأعمال منى الغضبان، والراقصة كاميليا.

يذكر أن رنا هويدي بدأت عملها الإعلامي، في قناة ”البغدادية“ عام 2014 كقارئة نشرة ومذيعة رياضة، ثم انتقلت إلى قناة ”الغد العربي“ في عام 2015 لتقدم نشرات الأخبار وبرنامج ”يوم جديد“، وانتقلت للعمل في قناة MBC مصر في عام 2017 في برنامج ”حديث المساء“، واختتمت عملها كمقدمة لبرنامج النشرة الفنية على قناة الغد.