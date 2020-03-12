شاهد: طائر اللقلق يحلق بصورة جذابة فوق بحيرة الحولة شمال فلسطين

حلقت المئات من طائر اللقلق الأبيض المهاجرة فوق بحيرة الحولة شمال فلسطين، مع بداية الهجرة الربيعية، حيث تعدّ المنطقة إحدى محطات الطيور المهاجرة عالميًا.

وأظهر مقطع فيديو تداوله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المئات من طائر اللقلق يحلق بصورة جميلة ورائعة فوق بحيرة الحولة شمال فلسطين، فيما كانت السماء صافية وأصوات الطيور المغردة ترنو بألحانها بمظهر وصوت جذاب.

ويرتبط اللقلق الأبيض منذ القدم بالعادات والتقاليد والأقوال المحلية، حيث يسمى محليا "بأبو سعد"، والذي يرمز للفرح للمزارع الفلسطيني، فهجرته الخريفية مع قدوم الأمطار، فيقال: "أبو سعد دق الرعد"، والهجرة الربيعية تأتي مع الحصاد، وارتبط أيضا بصفة نحف الساقيين، فإذا كان هناك شخص بسيقان نحيفة، فيقال له "رجليه مثل أبو سعد".