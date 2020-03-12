شاهد: من هي خطيبة مطرب المهرجانات حمو بيكا

نشر مطرب المهرجانات المصري حمو بيكا، خبر خطوبته لجمهوره دون أن يكشف أي تفاصيل حيث علق عليها: "محدش هيقولي ألف مبروك بيكا بيفرح".

وأعلنت نقابة المهن الموسيقية المصرية، بشكل رسمي، منع "حمو بيكا" من الغناء نهائيا ومقاضاة أية جهة تقدمه بصفة مطرب، وذلك بعد رسوبه في اختبارات لجنة قبول العضوية باجماع كافة الأعضاء، وكذلك فشله في الحصول على ترخيص مزاولة المهنة.

من جهته، أكد المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، طارق مرتضى أن اللجنة التي غنى أمامها بيكا ضمت الموسيقار حلمي بكر،والفنان خالد بيومي، والمايسترو حماده ابو اليزيد، والدكتور رضا رجب، وأجمعوا على أنه لا يصلح مطربا.





Advertisements

وأشار إلى أن الاختبار تم داخل مقر النقابة يوم الأربعاء الماضي، بعدما تقدم بيكا بطلب للحصول على تصريح بمزاولة المهنة، ولكن رسوبه في الامتحان أوقف إجراءات التحاقه بعضوية النقابة، وبات الآن ممنوعا بصفة نهائية من تقديم أية فقرات غنائية في أي مكان عام، وستتم مقاضاة أية جهة تنظم حفلات غنائية له وفقا لنصوص القانون.

في الوقت ذاته أكد بيكا احترامه للنقابة وقانونها ولكنه نفى توقفه عن ممارسة مهنة الغناء، مؤكدا أنه سيفي بكل تعاقداته لإحياء الأفراح والحفلات الخاصة، لافتا إلى أن طلبه تصريح الغناء، كان هدفه تيسير تعاقده مع الفنادق الكبرى، ملمحا لوجود محاولات لحل أزمته مع النقابة في أقرب وقت.

الجدير بالذكر أن نقابة المهن الموسيقية تقدمت بشكوى قانونية سابقا ضد بيكا بسبب تنظيمه حفلا غنائيا من دون ترخيص مسبق منها، وصدر بحقه حكم بالحبس 3 شهور، وذلك بعد إدانته بتهمة إذاعة حفل سمعي وبصري من دون ترخيص من وزارة الثقافة، ومزاولة مهنة الغناء بدون ترخيص.