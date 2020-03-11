حقيقة إنهاء العام الدراسي والعمل بنظام التعلم عن بعد في الإمارات

نفت وزارة التربية والتعليم الإماراتية اليوم الأربعاء، إنهاء العام الدراسي والاستعانة بنظام التعليم عن بعد، مؤكدة بأن تلك المعلومات مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وقال الوزارة، في بيان، نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“، إنه ”لم يصدر قرار بهذا الشأن (إنهاء العام الدراسي) وأن هذه المعلومات لا تستند إلى حقائق“.

ودعا البيان ”إلى تجاهل مثل هذه الشائعات وعدم الانسياق وراءها والرجوع إلى القنوات والمصادر الرسمية المتمثلة في حسابات الوزارة لمعرفة آخر الأخبار والتعليمات الصادرة بهذا الشأن“.

وأعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، اكتشاف 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي أعداد المصابين في البلاد إلى 74 حالة إصابة، تعافى منها 12 حالة.

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وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية، أن حالات الإصابة الجديدة كانت خاضعة للحجر الصحي، حيث كانت مخالطة لحالات إصابة أعلن عنها في السابق.

وشملت جنسيات حالات الإصابة الجديدة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام، 3 أشخاص من إيطاليا، وشخصين من كل من الإمارات، وسيريلانكا، وبريطانيا والهند وشخص من كل من ألمانيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا وإيران.

وأكدت الوزارة، استقرار الحالة الطبية لجميع الحالات، وخضوعهم للرعاية الصحية اللازمة.