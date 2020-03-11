شاهد: الفنان يعقوب شاهين يشارك كمتطوع في صفوف الأمن الوطني لمكافحة كورونا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاربعاء، صوراً للفنان الفلسطيني يعقوب شاهين خلال مشاركته كأحد المتطوعين في صفوف الأمن الوطني أثناء أدائهم لمهامهم في مكافحة فيروس " كورونا " بمدينة بيت لحم .

ومن جهته، أكد محافظ بيت لحم كامل حميد إلغاء قرار فتح البنوك والمحاكم النيابية حتى يوم الخميس القادم، بالإضافة إلى الترتيب مع القضاء بأن يقوم عدد قليل منهم بمتابعة الملفات وعدم استقبال الجمهور في المحاكم والنيابة العامة.

وقال حميد في تصريحات لصوت فلسطين صباح اليوم الأربعاء، أن القرار يأتي لمنع الاحتكاك وانتقال العدوى بفيروس كورونا بالمحافظة.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية إغلاق مدينة بيت لحم خشية من تفشي فيروس "كورونا" بعد تسجيل 30 إصابة بالفيروس في فلسطين.

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يعقوب شاهين مغني فلسطيني فائز بلقب برنامج آراب آيدول في موسمه الرابع بعد أن حصل على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

وُلد يعقوب شاهين في 27 فبراير 1994 في مدينة بيت لحم في فلسطين، ووالدهُ هو يوسف شاهين. درس يعقوب الموسيقى في معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى، وتعلم العزف على الآلات كالعود والكلارينيت وغيرها. درسَ يعقوب هندسة الديكور الداخلي في جامعة بوليتكنك فلسطين.

في عام 2005 فازَ يعقوب بلقب "نجم فلسطين"، وفي عام 2012 حصل على المركز الأول في برنامج المواهب الفلسطينية (نيو ستار) حيثُ حصل على لَقب "الفلسطيني نيو ستار". مثال يعقوب الأعلى في الفن والموسيقى هو الموسيقار محمد عبد الوهاب.