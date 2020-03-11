شاهد: الفنان محمد عبده والفنانة أحلام يتعرضان لموقف محرج

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، الفنان السعودي محمد عبده والفنانة الإماراتية أحلام ،في إحدى حفلات الزواج لموقف محرج، وذلك عطل فني أثناء غنائهما "ديو" لأغنية " يا نسيم الصباح".

وظهر العطل بسيطا منذ بداية الحفل واستمر حتى أدائهما الأغنية لينقطع كلية، ما استدعى قيام محمد عبده بإعطاء أحلام المايك الذي كان أمامه لإنقاذها من الموقف المحرج.

كما ظهرت أحلام في مقطع الفيديو غاضبة بعض الشيء من خلال ملامحها وطريقة إشارتها للطاقم الفني.

وفي وقت سابق، خطفت لولوة ابنة الفنانة أحلام الأنظار فور نشر الأخيرة، فيديو للقاء أجرى مع زوجها مبارك الهاجري، فكانت المفاجأة هي ظهور ابنتهما بشكل واضح أمام الكاميرا.

ابنة أحلام لفتت الأنظار بظهورها المفاجئ بصحبة والدها مبارك الهاجري، أثناء مشاركته في سباق سيارات وفوزه بالمركز الأول.

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وعلقت أحلام على ظهور ابنتها لولوة مع والدها قائلة: "ما شاء الله بنتي لولو تشارك أبوها الفوز بالمركز الأول، مبروك الفوز حبيبي مبارك وتستاهل المركز الأول فخورة فيك".

كما حرصت أحلام على نشر فيديو للحظة تسلم زوجها لكأس الفوز بصحبة ابنتهما لولوة عبر انستقرام، وعلقت قائلة: "تستاهل الناموس والمركز الأول صنع لك حبيبي ألف مبروك المركز الأول ولولو توجت أبوها اليوم بعد غياب سنوات".

الجديد بالذكر أن محمد عبده مغنٍّ سعودي ولد في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية، يعتبر من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث. معروف بلقب "فنان العرب".

ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية. شارك كثيرًا بالغناء في المسارح العربية الكبرى في دول الخليج العربي والشام وشمال أفريقيا وأقام العديد من الحفلات في مسارح العالم، أبرزها في كرنفال جنيف، لندن، واشنطن ولوس أنجلوس. ويعتبر محمد عبده أبرز فناني السعودية.