بث مباشر.. تردد قناة اليرموك الفضائية على النايل سات بعد تعديل بيانات البث – قيامة عثمان 14

من المتوقع ان تبث اليوم الاربعاء 11 مارس 2020، قناة اليرموك الفضائية المسلسل التركي قيامة عثمان أو المؤسس عثمان الساعة 8:00 مساء بالتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 9:00بالتوقيت السعودية وفلسطين ولبنان و تركيا، حيث تعرض قناة اليرموك مسلسل "المؤسس عثمان" باللغة العربية عبر شاشتها الفضائية كل خميس وجمعة.

وانطلق بث قناة اليرموك الفضائية الأردنية عام 2012، عبر القمر الاصطناعي نايل سات، حيث كانت تهتم القناة في محتواه بالأخبار السياسية، وما يدور بالشارع الأردني من أحداث وأخبار سياسية واقتصادية، حيث أكدت أن عرض المكمل لمسلسل قيامة أرطغرل يتم في المواعيد التالية :-

في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت مصر

في تمام الساعة الـ 19:00 بتوقيت الجزائر

في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية

في تمام الساعة 20:00 بتوقيت فلسطين

في تمام الساعة 20:00 بتوقيت الأردن

في تمام الساعة 20:00 بتوقيت سوريا

في تمام الساعة 20:00 بتوقيت لبنان

موعد إعادة مسلسل قيامة عثمان يوم الجمعة :-

في تمام الساعة 13:00 بتوقيت مصر

Advertisements

في تمام الساعة الـ 12:00 بتوقيت الجزائر

في تمام الساعة 14:00 بتوقيت السعودية

في تمام الساعة 13:00 بتوقيت فلسطين

في تمام الساعة 13:00 بتوقيت الأردن

في تمام الساعة 13:00 بتوقيت سوريا

في تمام الساعة 13:00 بتوقيت لبنان

على ترددها عبر القمر الصناعي نايل سات، التردد 11678، بمعدل الترميز 27500 .

تقوم قناة اليرموك التركية بنقل أحداث الحلقة ال 14 من المسلسل التركي قيامة عثمان الذي يفضل متابعته كثيرون من متابعي الدراما التركي نظرًا أن هذا المسلسل يعد من المسلسلات التركية الناجحة التي جذبت اعداد كبيرة من أجل متابعة أحداثها ويمكنك استقبالها عبر التردد التالي القمر الصناعي: نايل سات التردد: 11678. الاستقطاب: عمودي V. معامل الترميز: 27500. الاتجاه: 3/4.

وتسعى قناة اليرموك إلى جذب أكبر عدد من المشاهدين نظراََ لتقديمها أفضل محتوى للمشاهدين مع بث عدد من المسلسلات التاريخية والتي تحظى على عدد مشاهدات كبيرة، وأبرزها المسلسل التاريخي ارطغرل.

وباتت قناة اليرموك في مقدمة فضائيات المسلسلات والمنوعات العربية، ولعل ما ذاع صيتها بشكل كبير مؤخراً، هو عرضها للمسلسل التركي الأكثر مشاهدة "قيامة ارطغرل" الجزء الخامس، وما سبقه من أجزاء أخرى، وكذلك مسلسلات تركية في ذات المجال.