شاهد: الفنان بوشهري تنبأت بظهور فيرس كورونا قبل عامين وهذا هو الدليل

نشر الفنان الكويتي عبدالله بوشهري، مقطع فيديو، عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“ إنه تنبأ بقدوم فيروس ” كورونا “ قبل عامين من الآن موضحا أن هذا جسد دور الدكتور إبراهيم في مسلسل ”الخطايا العشر“ بجانب السعودي عبد المحسن النمر، وهيفاء حسين، وتناول المسلسل ما يدور في الواقع حاليا.

وأضاف الفنان بوشهري من داخل الحجر الصحي الذي يخضع له في الكويت أن العمل تناول الحديث عن مدينة انتشر فيها فيروس قاتل وهو ما اضطر الدول المجاورة لإرسال طواقم طبية للمساعدة وكان هو من الأطباء المتطوعين.

وأكد أنه تم تفعيل الحجر الصحي على المدينة وتطويقها بجيش منعا للدخول والخروج منها، مبينا أن هناك مشاهد في هذا المسلسل تتشابه مع ما حدث في مدينة ميلان الإيطالية ومحاوطة الجيش لها خوفا من انتشار ”كورونا“ وأن هذا المشهد تم توثيقه في المسلسل.

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وأردف ”بو شهري“ قائلا: ”ما يجعلنا نضحك بالموضوع أن المسلسل عندما عُرض قبل عامين وايد ناس يدشون علي السوشيال ميديا أو ربعي يقولون عبد الله شدعوا رايح مدينه فيها فيروس لا يبه تكلموا عن الواقع، الحين اطلعهم اقلهم أن نفس الأحداث تصير“.

واختتم قائلا: ”الله يسهل الأمور ونجد علاجا حق المرض، وأتمنى ما تكون نهاية والا واحد فينا نفس نهاية الدكتور إبراهيم في المسلسل“.

وعاد الفنان الكويتي عبدالله بو شهري، إلى بلاده قادما من إيران حيث استقر في الحجر الصحي الذي دشنته الكويت في أحد الفنادق في منطقة الفحيل جنوبي البلاد لبدء أيام العزل والتأكد من عدم حمله أو إصابته بفيروس ”كورونا“.

وقبل يومين أعرب عن صدمته بسبب استمراره داخل الحجر الصحي منذ عودته من إيران للتأكد من سلبية التحاليل بشأن إصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد رغم مرور أكثر من 14 يوما على تواجده في الحجر الصحي هي مدة حضانة الفيروس، مردفا: ”الفحص المفروض كان يوم الخميس وتم إجراء التحاليل ولكن حتى الآن النتائج ما ظهرت وما أدري متى تخرج؟“.