تراند اليوم : إليسا هكذا احتفلت بعيد هيفا!

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا، بعيد ميلاد مواطنتها الفنانة هيفا وهبي، ووجهت لها رسالة عبر السوشيال ميديا.

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كتبت إليسا: (كل عام وأنتِ بخير ديفا هيفا، السنوات تمضي وتثبت إنك إنسانة رائعة، كوني مضيئة كما أنتِ في السنوات القادمة).

لترد هيفا: (أتمنى أن تتمتعين بحياة سعيدة عزيزتي إليسا).

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علاقة إليسا وهيفا اصبحت أقوى خلال الأشهر الماضية، خصوصاً حينما تضامنت هيفا مع صديقتها التي قالت إن ألبومها المقبل سيكون الأخير في مسيرتها الفنية، واتصلت بها واطمأنت عليها.

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إليسا تعرضت خلال الفترة الأخيرة لحملات هجوم متتالية، وظروف قاسية كادت تجعلها تعتزل الغناء نهائياً، وساندتها الفنانة اللبنانية هيفا وهبي حينها وتناست كل خلافتهما السابقة، ووقفت إلى جانبها في موقف لن تنساه لها إليسا.