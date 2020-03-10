تراند اليوم : هيفا تحتفل بعيدها بدون حبيبها وهذا عمرها الآن – فيديو

احتفلت الفنانة اللبنانية هيفا وهبي، بعيد ميلادها الـ 48، في مسلسل (أسود فاتح)، الذي تصوره حالياً إلى جانب الممثل المصري أحمد فهمي والسوري معتصم النهار، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل.

هيفا تفاجأت باحتفال فريق عمل المسلسل بعيدها، وظهرت ترتدي بدلة بيضاء قصيرة، بدون بنطال.

الملفت أن حبيب هيفا السابق ومدير أعمالها الملحن المصري محمد الوزيري لم يحضر الاحتفال، مما يؤكد خبر انفصالهما الذي أعلنه الوزيري بطريقة غير مباشرة منذ فترة عبر السوشيال ميديا.

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كانت وهبي عاشت سنة صعبة خلال 2019، خصوصاً حينما مرت بوعكة صحية شديدة، حين عانت من حرارة مرتفعة جدًا واستمرت لغاية ٣ أسابيع قبل أن تقرر إجراء الفحوصات الطبية اللازمة في إحدى مستشفيات بيروت – الحمرا، ليكتشف الأطباء إنها مصابة بفيروس في الكبد ساهم بارتفاع حرارتها وما تبعها من ارهاق جسدي.

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