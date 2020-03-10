مطربو المهرجانات في مواجهة جديدة بعد منعهم من الغناء بالأردن

أصدرت نقابة الفنانين الأردنيين برئاسة نقيبها حسين الخطيب، اليوم الثلاثاء، قراراً بمنع جميع مطربي المهرجانات في مصر من الغناء على أراضيها، بدعوى أن أغانيهم تتعارض مع أخلاق المجتمع ولا تتناسب مع المعايير الموسيقية المعروفة.

وأصدرت النقابة بيانًا لها جاء في إطار تضامنها مع الفنان المصري هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية المصرية، والذي منعهم من الغناء حتى تقنين الأوضاع ومعرفة من يتناسب منها مع طبيعة المجتمع وملاءمة الموسيقى من غيره.

وجاء في بيان نقابة الفنانين الأردنيين الذي خاطب وزير الداخلية الأردني: "السيد سلامة حماد الأكرم، نأمل من معاليكم التكرم بالموافقة والإيعاز لمن يلزم بعدم السماح للمذكورين أدناه من الجنسية المصرية بإقامة أي حفل موسيقي داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية"، بحسب موقع فوشيا.

وذكر البيان أسماء كل من: "حمو بيكا وبصلة والديزل والكعب العالي ومجدي شطة والصواريخ والعصابة وابوليلة وحنجرة والعفاريت وعمرو حاحا واندرو الحاوي وكزبرة ووزة وعلاء فيفيتي وحسن شاكوش والزعيم ومطرية وسواحه وعمر كمال".

وكان قد اتخذ هاني شاكر إجراء مشروطاً على مطربي المهرجانات وقام بتقنين أوضاعهم باستكمال إنشاء شعبة للأداء الفني وليس شعبة مهرجانات على أن يكون عملهم من خلال هذه الشعبة بالحصول على تصريح سنوي، شريطة الالتزام بالمعايير الرقابية وأن الترخيص السنوي بالغناء، سيتم وفق لجنة الاستماع المشكلة في النقابة.

وأصدرت نقابة الموسيقيين بيانًا تفصيليًا حول إنهاء هذه الأزمة جاء فيه: "تشكر نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر الشعب المصري كله وكافة الجهات وعدد من القنوات والمنصات الإعلامية التي تؤمن بدور الفن في تزكية الوجدان وعلى وعيهم الكامل بالمرحلة الفارقة التي تمر بالفن المصري".

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ونوّه البيان: "ولما كانت النقابة تمارس دوراً تنويرياً من جهة، ومسايراً لكل جديد من جهة أخرى ويرتقي بالموسيقى والغناء مع ما يتناسب مع الذوق العام والقيم المجتمعية الراسخة والتي تعبر عن هوية شعبنا".

وأردف : "قررت نقابة المهن الموسيقية واستكمالًا لما بدأته في إنشاء (شعبة للأداء الفني) وليس ما يسمى بالمهرجانات يحصل أعضاؤها على (ترخيص سنوي) بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة".

وتابع البيان: "مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني مع الأخذ في الاعتبار أن عدم الالتزام بالقواعد النقابية أو الرقابية أثناء فترة التصريح يعطي النقابة حق إلغاء الترخيص وعدم منحه مرة أخرى بناء على الإقرار الموقع منه بذلك، وأيضًا طبقاً للقانون".

وواصل هاني شاكر في بيانه: "تؤكد نقابة المهن الموسيقية على أن هناك تنسيقاً كاملاً مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذي يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط".

وناشدت النقابة في ختام البيان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضرورة استخدام ما يخوله له القانون من سلطات بعدم ظهور أي (مصنف) غير مصرح له (رقابيًا ونقابيًا) على أي من القنوات الفضائية المصرية وقنوات النايل سات والتي أصبحت مجالًا خصبًا لصنوف من الأغاني والكليبات التي لم تحصل على أي تصريح أو ترخيص رقابي أو نقابي مما أدى إلى خلق مساحة واسعة تساعد على إفساد الذوق العام".