تراند اليوم : هيفا وهبي تحتفل بالفستان الأبيض بلا حبيبها – صورة

تصوّر النجمة اللبنانية هيفا وهبي مشاهدها في مسلسل “أسود فاتح” إلى جانب الممثل المصري أحمد فهمي والسوري معتصم النهار، وسيعرض في رمضان 2020.

فريق عمل المسلسل فاجأها في عيد ميلادها الذي يصادف في العاشر من آذار – مارس من كل عام، وحضّر لها غرفة ممليئة بالبالونات الملونة.

ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا أظهر رشاقتها وجمالها ورشاقتها رغم أنها أصبحت في الخمسينات لكنها بدت كالقمر وإبنة العشرين وتهتم بنفسها كثيرًا.

هذا العام لم تحتفل إلى جانب حبيبها ومدير أعمالها محمد وزيري الذي أعلن عن انتهاء علاقة حبهما والعمل لأسباب لم يعلن عنها، رغم أنه في مقابلة خاصة مع “الخليج 365” أشاد بهيفا كثيرًا وقال: “مين بيعرف هيفا وما بيقدر يحبها”

محمد وزيري يعلن انتهاء علاقته بهيفا ويحذفها