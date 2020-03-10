زوجة صحفي بريطاني تستحم في بانيو مليء بالدولارات

نشرت سيليا وولدن زوجة الصحفي البريطاني الشهير ورئيس تحرير صحيفة الأطفال "First New" بيرس مروغن، صورة لها وهي تستحم في بانيو ممتلئ بالدولارات.

وقالت سيليا (44) عاماً، مُعلقة على صورة نشرتها على حسابها في "انستغرام": " يسعدني أن أستحم ويحيط بي عدد من الرؤساء الأموات".

وارتدت المرأة قبل الاستحمام ثوبا أسود اللون ورسمت على وجهها ابتسامة جميلة.





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فيما قال زوجها إنها التقطت صورة السلفي هذه في متحف السلفي بمنطقة هوليوود الغربية، حيث يعتبر البانيو الذهبي من أكثر المعروضات شعبية لالتقاط الصور الفوتوغرافية. وفقاً لما اورده موقع "روسيا اليوم





يذكر أنها ربما اقتدت بتصرف الملاكم الأمريكي، فلويد مايفزر، الابن الذي يعد من أكثر الرياضيين أجرا في الولايات المتحدة حيث سبق أن نشر على شبكات التواصل الاجتماعي صورة فوتوغرافية مشابهة.



