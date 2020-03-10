(شاهد) أغنية دحية من غزة للوقاية من فيروس كورونا

أطلق فنانون فلسطينيون من قطاع غزة ، أغنية "دحية" للحث على الوقاية من فيروس كورونا المُستجد (كوفيد 19) والذي انتشر في أغلب دول العالم وسجل في فلسطين حتى اللحظة 26 إصابة.

وحملت كلمات الأغنية الشعبية التي أطلقتها فرقة تحمل اسم " التراث البدوي الأصيل"، نصائح للوقاية من عدوى وتفشي فيروس كورونا.

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وأعلنت الحكومة الفلسطينية فجر اليوم الثلاثاء عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين الى 26 حالة ، بعد تسجيل حالة جديدة في مدينة بيت لحم .

وقال مكتب المتحدث باسم الحكومة ان نتائج الفحوصات المخبرية الي صدرت عن المختبر المركزي لوزارة الصحة أظهرت إصابة حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد لترتفع أعداد المصابين بالفيروس في فلسطين إلى"26" حالة حتى الساعة 12:00 من منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء، منها حالة واحدة سجلت في ضاحية ارتاح قضاء طولكرم أما باقي الحالات فقد تم تسجيلها في محافظة بيت لحم.

وبحسب مكتب المتحدث باسم الحكومة فقد أجرى مختبر الصحة المركزي امس الاثنين، "261" فحصاً على عينات مشتبه بإصابتها بالفيروس من مختلف المحافظات حيث تبين أنها سليمة وخالية من المرض، باستثناء الإصابات السبع التي تم تسجيلها امس .