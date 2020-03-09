شاهد: هجوم لاذع على المذيعة لارا طماش بسبب ”الطماطم والكاتشب“

هاجم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن، المذيعة الأردنية لارا طماش بعدما أخطأت في ذكر تخصص عمل شركة أردنية زارتها الملكة الأردنية رانيا العبدالله مؤخرا، ما عكس عدم إلمامها بما تتحدث عنه وتسبب في هجوم ونقد لاذعين عليها.

وكانت لارا طماش تتحدث عن شركة ”طماطم“ التي تعتبر واحدة من أبرز شركات إنتاج ألعاب الفيديو في الوطن العربي، كما تعرف عن نفسها، إلا أن المذيعة كانت على ما يبدو لا تعلم عن الشركة ما يكفي لتتحدث عنها بتلك الاستفاضة.

وخلال حديثها عن زيارة الملكة للشركة قالت لارا إن الشركة تعمل في مجال تصنيع البندورة والطماطم والكاتشاب، وإن افراد الشركة خلال لقائهم مع الملكة كانوا يشرحون لها طبيعة عملهم والفائدة التي تعود عليهم ومدى توسع نشاطهم، وهو ما جعل الشركة تدخل على الخط لتسخر من المذيعة قبل غيرها.

Advertisements

ونشرت الشركة عبر ”فيسبوك“ تعليقا قالت فيه: ”بعد التقرير الرائع الذي تم نشره من التلفزيون الأردني عن شركة طماطم ضمن برنامج يسعد صباحك، تفاجأنا بتقرير آخر يتحدث عن زيارة جلالة الملكة رانيا العبدلله لشركة طماطم وعن تخصص شركتنا في إنتاج وتصنيع البندورة والكاتشب“.

واعتذرت المذيعة الأردنية عن الموقف المحرج قائلة: ”الأعزاء المتابعين نظرا للخطأ غير المقصود بما يخص طبيعة عمل شركة طماطم للألعاب الإلكترونية في برنامج انت الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني، أعتذر باسمي لإدارة الشركة والعاملين فيها والمشاهدين الكرام عن هذا الخطأ غير المقصود ونثمن جهود الطاقات الشابة التي تعمل على ترجمة محتوى الألعاب باللغة العربية في العالم العربي وعليه اقتضى التنويه راجية قبول اعتذاري وشكرا لتفهمك ألعاب طماطم”.

فردت عليها شركة طماطم مجددا وقالت في منشور آخر: ”جل من لا يسهو، والخطأ وارد في كل الأعمال. منتشرف بزيارتك قريبا بشركتنا لحتى تتعرفي عليها وعلى طبيعة عملها أكتر. منستناكي ومنتمنالك كل التوفيق“.