شاهد: رغد صدام حسين تحسم الجدل بعد فيديو صادم لوالدها يتحدث فيه عن فيروس كورونا

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام ، مقطع فيديو، تسجيل للرئيس العراقي الراحل صدام حسين يتحدث فيه عن فيروس كورونا المستجد.

وكشفت ابنة الرئيس العراقي رغد صدام حسين، عبر حسابها على "تويتر" حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم أنه "تسجيل للرئيس العراقي الراحل صدام حسين يتحدث فيه عن فيروس كورونا المستجد".

وأكدت رغد "، أن "هذا الفيديو مفبرك، وأن هناك من قلد صوت والدها وأضاف الصوت على مقطع الفيديو"، وقالت: "هذا ليس صوت صدام حسين والكلام ليس منه، الفيديو مفبرك، والصوت مركب لشخص آخر يقلد صوت الرئيس صدام حسين".

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وأوضحت رغد صدام حسين، أن "الشخص الذي نشر هذا الفيديو المفبرك سبق له أن نشر أكثر من فيديو يقلد فيه صوت الرئيس صدام حسين".

ويظهر الرئيس العراقي الراحل في الفيديو المزعوم، وهو يجالس عددا من العسكريين، ويتحدث عن فيروس "كورونا" المستجد، قائلا إنه "سأل عن ماهية هذا الفيروس، من دون تحديد مكان أو زمان الفيديو".

الجدير بالذكر أن صدام حسين المجيد التكريتي الذي ينتمي إلى عشيرة البيجات رابع رئيس لـجمهورية العراق والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين عام 1979م وحتى 9 أبريل عام 2003م ، ونائب رئيس جمهورية العراق عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الأمن القومي العراقي بحزب البعث العربي الاشتراكي بين 1975 و1979.