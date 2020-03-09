شاهد: الكشف عن سبب اعتزال الفنانة نادين نجيم الفن

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، عن نيتها اعتزال الفن قريبا، بسبب رغبتها في رعاية طفلها بعيدا عن الأضواء، حيث قالت إن: ”بنسبة 90% لن أتواجد على الساحة الفنية خلال العام المقبل، أريد رعاية ابني، والشهرة أصابتني بالملل“.

وأضافت الفنانة نجيم في تصريحات تلفزيونية ”مسألة تركي الفن تراودني بشكل يومي، أريد قضاء أكبر وقت ممكن مع أبنائي، لأنني أشعر بسلام وطمأنينة معهم“.

وتابعت: ”هذه الفكرة اقتربت منها كثيرا، وبنسبة كبيرة جدا لن أكون متواجدة في أي عمل فني خلال العام المقبل، أولادي في هذا العمر يحتاجون إلي، وأنا بحاجة لهم أيضًا“.

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وأردفت الفنانة اللبنانية نجيم: ”هم السعادة الحقيقة بعيدا عن السلبيات وعن فكرة السخافات التي أسمعها طوال الوقت“.

يذكر أن نادين نجيم أعلنت طلاقها في سبتمبر الماضي، في تغريدة عبر ”تويتر“ قالت فيها: ”القرار ما كان سهل علينا والفراق صعب لو شو ما كانت الأسباب بس العشرة والاحترام والمعزة بضلوا والأهم الثمرة الحلوة ولادنا… ما في كلمة تعبر عن شعوري بهل اللحظة بس هيك صار الله يحمينا وأنا وهادي أصدقاء متحدين للأبد شكرا لكل رسائلكم وبقدر محبتكم النا“.

والفنانة نادين نسيب نجيم ممثلة وعارضة أزياء لبنانية، وحاملة لقب ملكة جمال لبنان لعام 2004، كما تحمل الجنسية التونسية نسبة لوالدتها، حيث، ولدت في مستشفى أوتيل ديو في منطقة الاشرفية بالعاصمة بيروت، تعود بجذورها إلى سهل البقاع وتحديداً صوب بلدة دوريس البقاعية مسقط رأس العائلة، والدها كان يعمل خياطًا رجالي وهو مسيحي الديانة وهي ذات الديانة التي تعتنقها، بينما والدتها تونسية مسلمة.