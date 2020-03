بالفيديو .. فضيحة سما المصري الجديدة

View this post on Instagram

انا يتطلب مني اعمل زار وكمان اعمل عجين الفلاحه في التحدي بيني وبين الفانز وانا لايف علي برنامج لوبس لايف؟؟؟...انا اعمل زار وارقص انا ؟ودا جزء من الفيديو بتاع لايف اللوبس لايف لسه خلصان معلش بكره هاعوض الاهانات دي كلها... المهم حملوا البرنامج وهتلاقوا الرابط بتاعه في الاستوري واشوفكم بكره عليه لايف ١٢ بالليل عشان اعوض اهانتي دي...عاااا ماتنسوش تعملوا ليا متابعه برقم الID بتاعي جوه البرنامج وهو 1202063 يلا اشوفكم بكره لايف عليه ١٢ بالليل...هلا بالخميس😋