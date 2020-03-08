تراند اليوم : على الهواء مباشرة .. انجي خوري سكرانة وتمارس السحاق مع صديقتها – اتفرج

صدمت الفنانة السورية ​أنجي خوري​ متابعينها بعد ان نشرت فيديوهات على صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في أوضاع مخلة للآداب مع شابة وصفتها أنها “حبيبتها” داخل ملهى ليلي في سوريا.

فيديو انجي خوري

وعلقت على الفيديو الذي وصفه البعض انه يحمل رسالة معينة وكتبت :”دفا ومشروب مع حبيبتي”. وبعد انتشار الفيديوهات قال المتابعون ان انجي تمارس السحاق مع الشابة التي ظهرت معها لان تصرفاتهما ليست طبيعية بالنسبة لصديقتين.

وكانت الفنانة إنجي خوري قد أعلنت سابقًا أنها تحب الفتاة الأجنبية الشقراء، في إشارة منها أنها لا تمانع ممارسة السحاق بعد أن لاحقتها هذه الاتهامات.

اشعلت انجي خوري الانستغرام الخاص بها بصورها بفستان لونه فوشي جريء مكشوف استقبالاً للعام الجديد معلقة ” رح تشوفو ب 2020 كلشي عن موهبتي وفني …sooon” .