تراند اليوم : منى فاروق هددت بالإنتحار بعد فضائحها وعادت للرقص – فيديو

تعيش الفنانة المصرية منى فاروق حالة نفسية سيئة، بعد خروجها من السجن وبراءتها من تهمة الترويج لمقاطع جنسية فاضحة، ظهرت فيها برفقة المخرج المصري خالد يوسف، مع زميلتها شيما الحاج.

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منذ فترة أطلت ببث مباشر وهددت بالإنتحار، لأنها مستاءة من حياتها ولا عمل لديها، ولا شركة إنتاج تستقبلها أو تتعاون معها، بعد الفترة الصعب التي مرت بها، وتعيش في دبي لوحدها ولا مدخول لديها.

ويبدو أنها كانت تروّج لنفسها وأنها تخطت فكرة الإنتحار وعادت لحياتها بشكل طبيعي، ونشرت فيديو جديدًا لها ورقصت على أنغام أغنية الممثل المصري محمد رمضان “رايحين نسهر” أثناء استعدادها لجسة تصوير في الأردن.

كيف قالت إنها لا مدخول لديها وخضعت لجلسة تصوير في الأردن؟