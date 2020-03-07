من هو الفائز بجائزة أحلى صوت بالموسم الثالث من برنامج ذا فويس كيدز _ The Voice Kids(شاهد)

فاز المتسابق محمد إسلام رميح ضمن فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بجائزة أفضل صوت للموسم الثالث من برنامج The Voice Kids، حيث تألق المتسابق محمد إسلام، في أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، الأمر الذي أشادت به نانسي، مؤكدة أن صوته مميز للغاية، مضيفة: "إحساسه وصوته بيسرقوا القلب والعين، إحساسك وصوتك وموهبتك أكبر من عمرك.. أنا شايفه حالي فيك كتير".

يذكر أن كل مدرّب اختار في الحلقة الماضية صوتين فقط للانتقال معه إلى العرض الختامي الليلة، والحسم في الحلقة الأخيرة الآن يكون بيد الجمهور الذي سيصوت للمشترك المفضل، ويتوجه باللقب.

واختار الجمهور خلال الحلقة موهبة واحدة من كل فريق، ليقع الاختيار على محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم، وياسمين أسامة من فريق محمد حماقي، ومحمد إبراهيم من فريق عاصي الحلاني.

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وكان الفنان عاصي الحلاني اختار محمد ابراهيم وآمنة دمق للعرض الختامي، أما الفنانة نانسي عجرم فاختارت يوسف حسن ومحمد إسلام رميح، والفنان محمد حماقي اختار ياسمين أسامة ومحمد واكضيض.

يشار إلى برنامج ذا فويس هو برنامج تلفزيوني مهمته البحث عن أجمل صوت شاب The Voice Kids بنسخته العربيّة، يعرض على شاشة كلّ العرب MBC في موسمه الثالث والذي بدأ أول حلقاته يوم السبت 4 يناير 2020.

وزادت المواجهة بعد حصول المدربين الثلاثة على أفضل الأصوات المشتركة في اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس كيدز The Voice Kids والذي يبث عبر قنوات الـ MBC مساء السبت من كل أسبوع.