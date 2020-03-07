مشاهدة برنامج ذا فويس كيدز 2020 الموسم الثالث MBC The Voice KIDS - الحلقة الأخيرة

يترقب الملايين في مختلف الدول العربية برنامج مسابقات الأطفال الغنائية "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث 2020، اليوم السبت 7 مارس، حيث نجح المدربون الثلاثة في جمع عدد من المواهب المتميزة للمشاركة في ذا فويس كيدز واشتدت المنافسة مع نهاية مرحلة الصوت للبرنامج.

من هو الفائز بجائزة أحلى صوت بالموسم الثالث من برنامج ذا فويس كيدز _ The Voice Kids(شاهد)

وتقدم لكم وكالة سوا، رابط البث المباشر للحلقة النهائية للبرنامج، وأكدت قناة MBC أن الحلقة النهائية لبرنامج ذا فويز كيدز The Voice KIDS، ستعرض مساء اليوم السبت، ويتم من خلالها الكشف عن الفائز باللقب.

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ويشهد الموسم الجديد تغييراً في وجوه المدربين-النجوم حيث ينضمّ إلى نانسي عجرم كل من عاصي الحلاني ومحمد حماقي، بعد انسحاب تامر حسني من لجنة التحكيم.

يشار إلى برنامج ذا فويس هو برنامج تلفزيوني مهمته البحث عن أجمل صوت شاب The Voice Kids بنسخته العربيّة، يعرض على شاشة كلّ العرب MBC في موسمه الثالث والذي بدأ أول حلقاته يوم السبت 4 يناير 2020.

ققائمة المتأهلين للحلقة النهائية: -

محمد ابراهيم وينتظر تصويتكم له رقمه 31

آمنة دمق حققت وتتنظر تصويتكم لها رقمها 30

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محمد واكضيض وينتظر تصويتكم له رقمه 10

ياسمين أسامة وتنتظر تصويتكم لها رقمها 11

محمد حسن وينتظر تصويتكم له رقمه 21

محمد اسلام وينتظر تصويتكم له رقمه 20

وتقدم MBC Egypt ذا فويس كيدز The Voice Kids كل يوم سبت كل أسبوع، الساعة الثامنة والنصف بعد الظهر بتوقيت العاصمة القاهرة، وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً حسب توقيت المملكة العربية السعودية.

وزادت المواجهة بعد حصول المدربين الثلاثة على أفضل الأصوات المشتركة في اكتشاف المواهب الشهير ذا فويس كيدز The Voice Kids والذي يبث عبر قنوات الـ MBC مساء السبت من كل أسبوع.

أثارت الحلقة الثالثة من برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث 2020 حالة من الجدل واسع النطاق بسبب عدم اختيار مدربي الطفل المصري هايدي محمد، التي قدمت أداءً رائعًا ومميزًا، لكن استكمال المدربين لفرقهم أدى إلى عدم اختيارهم، مما أشعل النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في جمهورية مصر العربية الذين أشادوا بأداء الفتاة.

عجرم فى برنامج "ذا فويس كيدز" التى تشارك فى لجنة التحكيم الخاصة به، إلى جانب كل من الفنان محمد حماقي والفنان عاصى الحلانى.

وقال معوشى فى تصريحات له :"نانسى عجرم باقية والأقاويل التى تتردد غير صحيحة"، لافتا إلى أن نانسى ستصوّر في 24 فبراير الحلقة النصف نهائية، وفي 7 مارس الحلقة النهائية، على أن تكون أيضاً في الموسم المقبل من البرنامج.

ومن المعروف أن حلقات المرحلة الأولى فى البرنامج مسجلة بالكامل، ولكن باقي الحلقات تكون على الهواء، وقالت تقارير إعلامية إنه تم تسجيل كل مراحل حلقات البرنامج ويتبقي فقط حلقة واحدة يجب أن تسجل في الأسبوع الأخير من شهر فبراير، على أن تكون الحلقة النهائية مباشرة في السابع من شهر مارس من ستوديوهات "MBC" في بيروت.