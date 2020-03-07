تراند اليوم : رنا هويدي تعرضت للابتزاز من خالد يوسف من اجل معاشرتي له من الخلف – صورة

رنا هويدي، مذيعة مصرية – تونسية، وخامس بطلات أفلام خالد يوسف الإباحية، ألقي القبض عليها في شباط – فبراير أثناء محاولتها الهروب من مطار القاهرة بعد تورطها بقضية خالد.

اقرأ: مذيعة الـ أم بي سي في فيلم جنسي مع خالد يوسف – صور

انتشر عدد كبير من الصور الجنسية والفيديوهات الإباحية لرنا هويدي خلال معاشرتها لخالد يوسف، واحتلت الترند المصري بعد علاقتها الجنسية وتسريب الأفلام لها على السوشيال ميديا.

Advertisements

اقرأ: تسريب صورة جديدة لمذيعة أم بي سي أكثر فظاعة مع خالد يوسف

وقبل القاء القبض عليها، ونقلها إلى سجن القناطر إلى جانب منى الفاروق، شيماء الحاج، الراقصة كاميليا ومنى الغضبان، نشرت رنا صورة من هاتفها لأرقام مجهولة كانت تتصل بها باستمرار، وقالت: (هو لسة لحد دلوقتي في متحرشين عالموبايل وكدة مش كانت موضة وخلصت).

رنا هويدي قالت إنها تعرضت للتحرش، ومن المؤكد أن هذه الإتصالات كانت تتلقاها بعد علاقتها الجنسية مع خالد يوسف التي بدأت منذ سنوات.