شاهد: محامية قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم تكشف عن مفاجأة بشأن زوج نانسي

نشرت محامية قتيل فيلا الفنانة اللبنانية، نانسي عجرم السورية رهاب بيطار، مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : حيث قالت إن فادي الهاشم سافر خارج لبنان، وهو ما يتنافى مع قرار قاضي التحقيق، الذي أمر بمنعه من السفر وإخلاء سبيله رهن التحقيق، وتحديد جلسة يوم 10 مارس/ آذار الجاري.

وأشارت المحامية السورية ما حدث إلى أنه منتهى الظلم بعد خرق القانون والسفر رغم منعه على ذمة القضية، منوهة أنه بالمقارنة، رفضت السلطات اللبنانية مغادرة زوجة القتيل محمد الموسى الحدود اللبنانية ومرافقة جثمان زوجها تمهيدا لدفنه بالعاصمة السورية دمشق بسبب منعها من السفر أيضا.

وكانت رهاب بيطار، كشفت عبر موقع "فيسبوك"، عن انتهاء إجراءات استخراج شهادة وفاة الشاب السوري محمد الموسى قتيل فيلا الفنانة نانسي عجرم.

كما قالت إن "قاضي التحقيقات وضع جميع حيثيات القضية تحت السرية التامة"، مؤكدة أن "تقرير الطب الشرعي واضح وصريح وأن الفترة المقبلة ستشهد تطورات جديدة سيتم الإعلان عنها في وقتها".

وأضافت عبر فيديو نشرته على حسابها على موقع "تويتر": "أريد أن أؤكد للجميع تمسكنا بالقضية كاملة أنا وطاقم لجنة الدفاع رغم تعرضنا لتهديدات وضغوط كثيرة، وذلك حتى نصل لحق المغدور".

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وفي وقت سابق، كشفت وسائل إعلام لبنانية، مفاجأة جديدة بشأن قتيل فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الشاب السوري محمد الموسى بعد صدور تقرير الطب الشرعي.

وأكدت رهاب بيطار على ما قاله المحامي رامي هندي، عضو فريق الدفاع عن "الموسى"، بأن عدد الطلقات التي صُوبت عليه بلغ 30 طلقة، وذلك وفقا لتقرير الطب الشرعي الثاني والأخير، الذي صدر الاثنين.

وأضافت بيطار: "التقرير الثاني يتنافى مع التقرير الأول، الذي ذكر أن عدد الطلقات 23، بينما كشف هذا التقرير الأخير وجود 5 طلقات في جسد الموسى، لم يتم ذكرها في التقرير الأول، إضافة إلى طلقة من الخلف في الرأس، وأخرى مفككة من الخلف أيضا"، لافتة إلى أن التقرير الذي صدر أخيرا لجثة محمد الموسى، مازال في دائرة قاضي التحقيق في جبل لبنان، نقولا منصور.

وحذرت رهاب بيطار بأنها لن تسمح لأي أحد، مهما بلغ نفوذه أو شهرته أو نجوميته، بطمس الحقيقة، في إشارة إلى نجومية نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي هاشم.

الجدير بالذر أن فيلا الفنانة اللبنانية عجرم في نيو سهيلة في لبنان قد تعرضت لـ"محاولة سرقة"، وفقا لرواية نانسي وزوجها، من قبل محمد حسن الموسى، انتهت بإطلاق نار ومقتل الموسى على الفور على يد زوجها فادي الهاشم.