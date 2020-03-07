video +18 فيديو خالد يوسف ومني الغضبان .. فيديو منى غضبان والنائب المصري || شاهد فيديو حميمي لمنى...

دخلت سيدة الأعمال المصرية منى غضبان في موجة بكاء وانهيار بعد اصدار القاضي حكماً بتجديد حبسها 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة الفيديو الجنسي المتداول لها مع المخرج المصري والنائب المصري خالد يوسف. وقررت محكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بالفعل الفاضح.

وكانت نيابة مدينة نصر أول برئاسة المستشار تامر عربي المحامي العام الأول لنيابات مدينة نصر الكلية، قد أمرت بحبس الفنانتين 4 أيام على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات أجهزة الأمن حول مخرج وسياسي شهير عضو بمجلس النواب، بعد اعتراف الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق بأنه قام بتصوير الفيديوهات الجنسية لهما دون علمهما.

وكشف مصدر أمني، تفاصيل جديدة مثيرة في واقعة القبض على الفنانتين شيما الحاج ومنى فاروق لظهورهما في فيديوهات جنسية برفقة مخرج شهير.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على الفنانة شيماء الحاج داخل كافيه شهير بمدينة نصر، وبالتزامن مع ذلك توجهت قوة أمنية إلى منزل الفنانة الأخرى منى فاروق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وداهمته، وألقت القبض عليهما وتمت مصادرة هواتف الفنانتين فقط ولم يعثر بحوزتهما على أي ممنوعات.

كانت الأجهزة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو إباحية لفتاتين تعملان في مجال التمثيل، وأكدت التحريات صحة تلك الفيديوهات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهما.

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