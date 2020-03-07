فيديو كاميليا وخالد يوسف +18_ فيديو كاميليا وخالد يوسف كامل HD

مشاهدة فيديو كاميليا وخالد يوسف تحميل وتنزيل فيديو كاميليا وخالد يوسف يوتيوب بجودات عالية فيديو كاميليا وخالد يوسف أونلاين ، وأثار فيديو فيديو كاميليا وخالد يوسف جدلاً واسعاً في مصر كونها تشبه رانيا يوسف ، وظهرت كاميليا في مشاهدة مخلة بالحياء والأدب مع خاد يوسف،و ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية المصرية، اليوم الأربعاء، القبض على الراقصة المصرية كاميليا، شبيهة الفنانة رانيا يوسف، بعد توجيه النيابة العامة لها تهمة التحريض على الفسق وممارسة الفجور، عقب انتشار فيديو جنسي لها مع المخرج خالد يوسف.

جاء قرار القبض على الراقصة كاميليا بعد التأكد من أنها الفتاة التي ظهرت في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، وادّعى نشطاء أنها الفنانة رانيا يوسف.

وعقب إجراء التحقيقات والتحريات تم اكتشاف أن الراقصة كاميليا هي من ظهرت في الفيديو المتداول.

وبعد إعلان القبض على الراقصة كاميليا، التي ظهرت في الفيديو، كتبت الفنانة المصرية رانيا يوسف تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قالت فيها: ”يا ترى هل عندكم دين وضمير وأخلاق وشجاعة الاعتذار على اسمي وسمعة بناتي وعرضنا اللي نهشتوه فيه على السوشيال ميديا، والمواقع والجرايد والمجلات أنا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في أي حد نهش في عرضي وعرض بناتي أو قال عليا كلمة مسيئة في حقي أو في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار ”.

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يا تري هل عندكم دين وضمير واخلاق وشجاعه الاعتذار علي اسمي وسمعه بناتي وعرضنا اللي نهشتوه فيه علي السوشيال ميديا والمواقع والجرايد والمجلات انا مش حقول غير حسبي الله ونعم الوكيل في اَي حد نهش في عرضي وعرض بناتي او قال عليا كلمه مسيئة في حقي او في حق بناتي ربنا المنتقم الجبار وقالت المصادر إن القائمة تتضمن عدد كبير من الممثلات والفنانات العريقات أبرزهم "سمية الخشاب_غادة عبد الرازق _وفاء عامر_دوللي شاهين _حورية فرغلي_هيفاء وهبي_مني الغضبان سيدة اعمال _ميرهان حسين _منه شلبي _درة_هالة صدقي_هالة فاخر _ليلي علوي_ شيماء الحاج_ مني فاروق".

وأضافت المصادر أن خالد يوسف صور فيديو كامل مع مني الغضبان وزميلاتها المذكورة أسمائهم بالأعلي.