الاكثر متابعة اليوم - “شاهد” ماذا تفعل منى فاروق صاحبة الفيديو الجنسي مع المخرج الشهير في الأردن؟

نشرت الفنانة المصرية منى فاروق صاحبة قضية الفيديو الجنسي مع المخرج المصري خالد يوسف فيديو من التصوير أثناء زيارتها للأردن .

وظهرت منى فاروق وهي ترقص على نغمات أغنية “رايحين نسهر” للنجم محمد رمضان .

وبدت فاروق وهي ترتدي قفطانا أنيقا وواسعا وتجلس على الكرسي لالتقاط الصور، وقد ارتسمت البسمة على وجهها وظلت تتراقص على نغمات الموسيقى.

وقبل أيام فاجأت “فاروق”، جمهورها بمقطع فيديو صادم هددت فيه بالانتحار بسبب ما تلقاه من معايرة خلال الفترة الماضية منذ خروجها من السجن إثر الجريمة الأخلاقية التي تورطت فيها مع المخرج خالد يوسف.