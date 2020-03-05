تراند اليوم : هيفا وهبي تصور (أسود فاتح) في بيروت

تصور هيفاء المشاهد الحالية في ضواحي بيروت في لبنان، بعدما عادت مؤخراً، وذلك داخل ديكورات مكتب المحامي، الذي يقوم بدوره الفنان صبري فواز، وتراهن بطلة العمل على المسلسل الجديد والمنافسة به بقوة خلال الموسم الدرامي الأقوى في العام نظراً لتحمسها لقوة العمل الجديد وخيوطة الدرامية المشوقة.

ويعد المسلسل استكمالا لسلسلة من الأعمال الدرامية الناجحة التي قدمتها في الفترة الاخيرة وكان أخرها مسلسل (لعنة كارما)، الذي قدم العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً ونال إشادة كبيرة من الجمهور، وتتكتم هيفاء على اللوك الجديد خصوصاً وإنها اعتادت لتقدم نفسها بشكل جديد في كل دور تقوم بتقديمه.

يشارك في بطولة العمل كل من أحمد فهمي و شريف سلامة، ومعتصم النهار وصبري فواز، وروجينا، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل.