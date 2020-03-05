تراند اليوم : كرش هيفا وهبي وتحدّي الكورونا – صور

تصور النجمة اللبنانية هيفا وهبي مشاهدها في مسلسل “أسود فاتح” الذي سيعرض في رمضان ويشاركها في البطولة أحمد فهمي ومعتصم النهار بالإضافة إلى عدد من الممثلين المصريين.

نشرت عددًا من الفيديوهات من موقع التصوير، وعلّق البعض على “الكرش” الذي ظهر بشكل واضح في الفيديو وسألها البعض عن السبب رغم أنها من أكثر النجمات اللاتي تحافظن على جمالهن ورشاقتهن.

هيفا تتمتع بجسد رشيق وتمارس الرياضة بشكل دائم، ومن المستحيل أن يظهر “كرش” وربما الفيديو صُور بطريقة خاطئة أو أن الجمبسوت كان واسعًا بعض الشيء عن منطقة البطن.

وفي ظل مخاوف العالم من فيروس كورونا أطلقت تحدّيًا مع جمهورها، وطالبتهم بغناء أغنية لها أثناء غسليهم ليدهم، وطلبت منهم كتابة إسم الأغنية.