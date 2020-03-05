تراند اليوم : سما المصري تصور جسدها من الحمام – فيديو

نشرت الرقاصة المصرية سما المصري، فيديو جديدًا لها أثناء تواجدها في الحمام، وظهرت جالسة على كرسي الحمام وعرضت صدرها بوقاحة، وهذه الصورة لا داعي لها إلا لتظهر جسدها وتسلط الضوء عليها لأنها فاشلة فيحياتها العملية.

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وقالت: “الحالة جاتلي وانا باعمل ((بيبيه)) وقلت اصور لكم فيديو كامل وانا في الحاله دي.

الفيديو عرّضها لإنتقادات كثيرة، ولهجوم كبير من قبل العرب الذين لا يقبلون هذكا انحدار في المستوى، لكن هذه الرقاصة لا تهتم إلا لمَ تؤمن به هي، وتنشر كل ما تريد دون أن تسأل أحدًا أو تأخذ بنصيحة أي أحد.