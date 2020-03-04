تراند اليوم : سما المصري تفاجئ كل المتابعين.. وتتحدث عن الشرف والعذرية ! - فيديو

فنون - 26/10/2019 21:23

الخليج 365 - تواصل الراقصة المثير للجدل سما المصري مسلسل المفاجآت والصدمات لكل متابعينها، من خلال الفيديوهات " الفاضحة" التي تنشرها على حسابها عبر موقع "انستغرام" والتي تتحدث من خلالها عن العلاقات الجنسية ومواضيع الجنس.

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سما المصري، وبالرعم من كم التعلقيات على فيديوهاتها ، التي يصل بعضها الى "الشتائم" ومطالب الجمهور لها بالتوقف عن نشر هكذا فيديوهات وصور جنسية، إلا أنها تواصل مشوارها، بل أنها ترفع من عيار حساسية المواضيع في كل فيديو جديد.

آخر إطلالات المصري عبر حسابها على "انستغرام" ظهرت وهي تتحدث عن العذرية وغشاء البكارة، ضاربة بعرض الحاط كل التعليقات التي تصلها عن عدم تناول مواضيع من هذا الشكل.

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وقالت المصري في تعلقها على الفيديو الذي حقق خلال اقل من ساعة على نشرة ما يقارب 50 الف مشاهدة :" فيديو موضوع العذريه وشرف البنت موجود كامل علي قناه (( الحريم حصري مع سما المصري)) والرابط هنا في الاستوري...اعملوا subscripe وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد...أو اكتبوا علي اليوتيوب ((عذريه البنت)) وانتظروا المزيد من الفيديوهات".

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وقالت في الفيديو - وكما هي العادة تتعمد التحرك باثارة لإغراء المتابعين وابراز اجزاء من مفاتنها - موجهة رسالة للرجال أن البنت شرفها ليست في عذريتها ، وأن شرف السيدات في امور اخرى.

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وأضافت المصري قائلة:" إن غشاء البكارة ليس مهماً عند السيدات بما يتعلق بشرفها، وأن هناك امور كثيرة أهم من غشاء البكارة".

وتواصل المصري المثيرة للجدل نشر فيديوهات ومواضيع حساسة تعتبر من المحرمات في ثقافتنا العربية، وذلك بهدف نيل المزيد من المال والشهرة، مستخدمة الجسد وسيلة.