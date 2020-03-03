محميات فلسطين تدعو للحفاظ على مكونات التنوع البيولوجي الفلسطيني

اعتبر موقع محميات فلسطين الإلكتروني مناسبة اليوم الدولي للإحياء البرية فرصة للاحتفاء بالتنوع البيولوجي ولزيادة الوعي بالمزايا التي تعود على الناس من خلال الحفاظ عليها.

وأشار الموقع إلى أن فلسطين تتميز بتنوع بيولوجي غني بالحيوانات والطيور والحشرات والنباتات، وخاصة ان التنوع البيولوجي يمثل ثروة وطنية هامة ويوفر فؤائد اقتصادية وخدمات اجتماعية لا حدود لها ، مؤكدة على ضرورة حمايتها من التعديات المختلفة .

وبين بأنه في الآونة الأخيرة شهدت محافظة الخليل جريمة قتل بحق حيوان الضبع الذي يشكل جزءا من التنوع الحيوي الفلسطيني وعملية قتله تؤدي إلى إحداث خلل في التوازن البيئي الفلسطيني.

وأضافت بان الموقع الإلكتروني www.mahmiyat.ps وهو باللغتين العربية والإنجليزية يحتوي على معلومات لأكثر من 400 نوع من النباتات والحيوانات مع صور فتوغرافية تم تصويرها في البيئية الفلسطينية ، داعية كافة المدارس الحكومية والخاصة إلى زيارة الموقع للاطلاع عليها والتعرف على الحيوانات والطيور والنباتات لأدراك أهميتها البيئية ولتعزيز الوعي البيئي تجاه مكونات التنوع البيولوجي الفلسطيني.

وذكر الموقع بان اليوم الدولي للإحياء البرية يصادف الثالث من آذار من كل عام وعنوان هذا العام " استدامة جميع أشكال الحياة على الأرض " وهو ما يدعوننا للحفاظ على جميع الحيوانات والنباتات بوصفها مكون من مكونات التنوع البيولوجي.