تراند اليوم : بيلا حديد تخلت عن حمالة صدرها خلال أسبوع الموضة في باريس!

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تألقت عارضات الأزياء خلال أسبوع الموضة في باريس وكانت أبرزهم بيلا حديد التي كانت كالحرباء المتلوّنة وهي تنتقل من إطلالة لأخرى خلال العروض.

وخلال عرض باريس فيفيان ويستوود المقام في فندق Hôtel de Ville بعد ظهر يوم السبت الفائت تألقت عارضة الأزياء البالغة من العمر 23 عاماً في أكثر من إطلالة خلال العرض.

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وبدأت بيلا بالظهور بإطلالة عرائيسية وهي ترتدي فستان باللون الأبيض من الدانتيل الشفاف والمزيّن بأكتاف ضخمة وياقة عالية كما توسطه قطعة من الساتان وانتهى بذيل طويل.

ولكن المثير للغرابة هو تنسيق حزام بني اللون في وسط الفستان مع خنجر كبير حيث كانت بيلا تمسكه بيدها أثناء مرورها على المنصة، ونسّقت مع الفستان حذاء فضي لامع بكعب عال.