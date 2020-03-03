تراند اليوم : تسريب فيديو جديدة لمذيعة أم بي سي اثناء ممارستها مع عضو خالد يوسف

أُلقي القبض على المذيعة المصرية رنا هويدي منذ قليل، في مطار القاهرة، أثناء محاولتها مغادرة البلاد، بعد صدور أمر من النيابة العامة بضبطها وإحضارها، لوجودها ضمن بطلات فيديوهات المخرج خالد يوسف، الذي كان غادر إلى باريس ولم يعد حتى الآن.

خالد يوسف ثاني أشهر مغتصب عربي وهذا ما فعله في الفيديوهات

وكان السيد منير عز الدين نشر صور رنا وقال: دي بقا رنا هويدي احدي نجمات فيديوهات المناضل خالد يوسف وهي تعمل مذيعه في ال ام بي سي وياريت تقدم شكوي في فالفيديو موجود ياريت عم عبعال يطلبه.

من هي رنا هويدي

رنا مذيعة ومخرجة مصرية من أصول تونسية، قدمت برامج على القنوات العربية والمصرية وشاركت بالتمثيل في عدد من الأعمال وأخرجت فيلم (لقمة عيش)

عملت في الأم بي سي وطردوها والآن تعمل في قناة الغد.

Advertisements

عزباء وتذكر في المعلومات عنها أن عمرها 26 سنة فقط.

حددت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري، جلسة 16 مارس/ آذار المقبل، للنظر في دعوى إسقاط عضوية المخرج خالد يوسف، من البرلمان.