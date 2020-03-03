بالفيديو .. فضيحة أخرى للراقصة صافيناز

نشرت الفنانة الاستعراضية ​صافيناز​ فضيحة جديدة على صفحتها الخاصة مقطع فيديو جديد يظهر ركوبها على الحمار، وذلك خلال تصويرها احد اعمالها في احدى المناطق الريفية. وتلقت صافيناز حملة سخرية كبيرة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

View this post on Instagram A post shared by Sofinar صوفينار (@sofi_grig77) on Feb 28, 2020 at 5:32am PST

الجدير ذكره ان صافيناز كانت قد نشرت مؤخرا صوراً من زفافها على الممثل المصري مصطفى شعبان، وإكتفت بالتعليق بكتابة إسميهما مع علامات الحب والعريس والعروس، ما اثار حينها جدلا كبيرا بين الجمهور، ليتبين لاحقاً أنها مشاهد من مسلسلهما “أبو البنات” الذي عرض منذ 4 سنوات.

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