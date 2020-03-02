مسابقة الحلم اليوم 2020 اشترك واربح مبلغ قيمته 3.5 مليون دولار

- 1/2
- 2/2
نشرت مسابقة الحلم عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين ، تفاصيل السحب على الجائزة الاضافية عبر قناة MBC Dream للإعلامي مصطفى الاغا، من خلالها يتم عرض السحب على الهواء مباشرة بطريقة شفافة ونزيهة للاختيار متسابق للفوز بجائزة قدرها 3 ملايين دولار ، ويتم الاتصال به وتسليمه إلى الجميع.
وانطلقت مسابقة الحلم منذ أسابيع قليلة في ثوبها الجديد الذي أعلن عنه الإعلامي مصطفى الأغا على فضائية إم بي سي، بعدما كشف عن قيمة الجوائز المالية الضخمة المقدمة عبر تلك المسابقة، والتي تبلغ 3500000 دولار أمريكي، يتم السحب من خلالها على عدة جوائز مختلفة، تصل قيمة الجائزة الواحدة 100 ألف دولار، بجانب عدة جوائز تصل قيمتها 10 آلاف دولار، فضلاً عن جائزة الحلم الكبرى والسحب على المليون دولار.
ويتم تنظيم مسابقة الأحلام من قبل الشركة التي تنظم مسابقة “شركة MBC” ، وهي مسابقة تفاعلية تعمل على تحقيق أحلام العديد من الأشخاص المحظوظين ، ويتم الإعلان عنها من خلال قنوات شركة “MBC Channels” المنظمة.
أسماء الفائزين بمسابقة الحلم 2020
بدأت مسابقة الحلم في السحب على عدد من الجوائز خلال يناير وفبراير، وبالفعل تم الإعلان عن عدد من أسماء الفائزين، وتم حتى الآن توزيع 3 جوائز كالآتي:
يتم الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2020 من خلال اتباع الخطوات التالية:
إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve للرقم المرادف لبلدك.
الإجابة على السؤال الذي يصلك لتتمكن من تفعيل الاشتراك.
كلما جاوبت على العديد من الأسئلة تزيد من فرصك في الفوز.
يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم بشكل عشوائي.
يتم تسليم جائزة مسابقة الحلم للفائزين من 90 إلى 180 يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة.
يمكنك الاشتراك عبر إرسال رسالة نصية على الارقام التالية الخاصة بكل دولة.
مصر: Etisalat 95450
Vodafone 95450 .
Orange 95450
موريتانيا Mauritel 1559
المغرب Inwi 9669
Orange 9669
تونس Tunisie Telecom 85988
Ooredoo 85988
ORANGE 85988
العراق: Asiacell 2266
Korek 2180
Zain 2833
الأردن: Orange 98880
Umniah 98858
Zain 98858
فلسطين Jawwal 1623
Wataniya 6750
سوريا MTN 1736
Syriatel 1736
الإمارات Etisalat 6070
du 3636
البحرين Batelco 94000
VIVA 98885 – VIVA 98885
Batelco 94000
السعودية Zain 755505
Mobily 650444
LEBARA 313131
Virgin Mobile 300300
Thuraya 0088216101074
الكويت Zain 96922
VIVA 50640
GSM 4141
Etisalat 6070 – Du 3636
عمان GSM 90434
رقم دولي من كل أنحاء العالم: GSM 0088216101092.
وانطلق البرنامج برعاية مؤسسة “أم بي سي” وفاز بالجائزة العديد من المشاركين عبر سنوات كثيرة ويستمر البرنامج في تحقيق الأحلام، ويستمر برنامج “الحلم” بتحقيق أحلام العديد من المشاركين عبر اكثر من 12 عامًا قدم فيهم الآلاف من الجوائز للمشتركين
وانطلقت الجائزة من منصة العرب وكل العرب شاشة “أم بي سي” وكانت الجوائز في بداية البرنامج “250”ألف دولار وازدادت الجوائز على مر مواسم البرنامج لتصل إلى أكثر من “3000000”دولار ليحقق أكبر عدد من المشاركين أحلامهم.
وأضاف القائمون على البرنامج جوائز اخرى إضافية لكي يتمكن الفائز من إسعاد أكبر قدر من ذويه معه وأقاربه وأيضًا لم تقتصر المسابقة على الموسم الرسمي لها بل انطلقت طوال شهر رمضان وأيضًا في الأعياد ويعد برنامج الحلم من أشهر برامج المسابقات في الوطن العربي واكتسب شهرته أيضًا من مقدم البرنامج وهو الإعلامي “مصطفى ألاغا”.