مسابقة الحلم اليوم 2020 اشترك واربح مبلغ قيمته 3.5 مليون دولار

نشرت مسابقة الحلم عبر حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الاثنين ، تفاصيل السحب على الجائزة الاضافية عبر قناة MBC Dream للإعلامي مصطفى الاغا، من خلالها يتم عرض السحب على الهواء مباشرة بطريقة شفافة ونزيهة للاختيار متسابق للفوز بجائزة قدرها 3 ملايين دولار ، ويتم الاتصال به وتسليمه إلى الجميع.

وانطلقت مسابقة الحلم منذ أسابيع قليلة في ثوبها الجديد الذي أعلن عنه الإعلامي مصطفى الأغا على فضائية إم بي سي، بعدما كشف عن قيمة الجوائز المالية الضخمة المقدمة عبر تلك المسابقة، والتي تبلغ 3500000 دولار أمريكي، يتم السحب من خلالها على عدة جوائز مختلفة، تصل قيمة الجائزة الواحدة 100 ألف دولار، بجانب عدة جوائز تصل قيمتها 10 آلاف دولار، فضلاً عن جائزة الحلم الكبرى والسحب على المليون دولار.

ويتم تنظيم مسابقة الأحلام من قبل الشركة التي تنظم مسابقة “شركة MBC” ، وهي مسابقة تفاعلية تعمل على تحقيق أحلام العديد من الأشخاص المحظوظين ، ويتم الإعلان عنها من خلال قنوات شركة “MBC Channels” المنظمة.

أسماء الفائزين بمسابقة الحلم 2020

بدأت مسابقة الحلم في السحب على عدد من الجوائز خلال يناير وفبراير، وبالفعل تم الإعلان عن عدد من أسماء الفائزين، وتم حتى الآن توزيع 3 جوائز كالآتي:

يتم الاشتراك في مسابقة الحلم الجديدة 2020 من خلال اتباع الخطوات التالية:

إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو Dream أو Reve للرقم المرادف لبلدك.

الإجابة على السؤال الذي يصلك لتتمكن من تفعيل الاشتراك.

كلما جاوبت على العديد من الأسئلة تزيد من فرصك في الفوز.

يتم اختيار المشاركين في مسابقة الحلم بشكل عشوائي.

يتم تسليم جائزة مسابقة الحلم للفائزين من 90 إلى 180 يوماً من تاريخ انتهاء المسابقة.

يمكنك الاشتراك عبر إرسال رسالة نصية على الارقام التالية الخاصة بكل دولة.

مصر: Etisalat 95450

Vodafone 95450 .

Orange 95450

موريتانيا Mauritel 1559

المغرب Inwi 9669

Orange 9669

تونس Tunisie Telecom 85988

Ooredoo 85988

ORANGE 85988

العراق: Asiacell 2266

Korek 2180

Zain 2833

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الأردن: Orange 98880

Umniah 98858

Zain 98858

فلسطين Jawwal 1623

Wataniya 6750

سوريا MTN 1736

Syriatel 1736

الإمارات Etisalat 6070

du 3636

البحرين Batelco 94000

VIVA 98885 – VIVA 98885

Batelco 94000

السعودية Zain 755505

Mobily 650444

LEBARA 313131

Virgin Mobile 300300

Thuraya 0088216101074

الكويت Zain 96922

VIVA 50640

GSM 4141

Etisalat 6070 – Du 3636

عمان GSM 90434

رقم دولي من كل أنحاء العالم: GSM 0088216101092.

وانطلق البرنامج برعاية مؤسسة “أم بي سي” وفاز بالجائزة العديد من المشاركين عبر سنوات كثيرة ويستمر البرنامج في تحقيق الأحلام، ويستمر برنامج “الحلم” بتحقيق أحلام العديد من المشاركين عبر اكثر من 12 عامًا قدم فيهم الآلاف من الجوائز للمشتركين

وانطلقت الجائزة من منصة العرب وكل العرب شاشة “أم بي سي” وكانت الجوائز في بداية البرنامج “250”ألف دولار وازدادت الجوائز على مر مواسم البرنامج لتصل إلى أكثر من “3000000”دولار ليحقق أكبر عدد من المشاركين أحلامهم.

وأضاف القائمون على البرنامج جوائز اخرى إضافية لكي يتمكن الفائز من إسعاد أكبر قدر من ذويه معه وأقاربه وأيضًا لم تقتصر المسابقة على الموسم الرسمي لها بل انطلقت طوال شهر رمضان وأيضًا في الأعياد ويعد برنامج الحلم من أشهر برامج المسابقات في الوطن العربي واكتسب شهرته أيضًا من مقدم البرنامج وهو الإعلامي “مصطفى ألاغا”.