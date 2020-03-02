شاهد: الفنان محمد عساف يغني أغنية بنت الجيران ويشعل مواقع التواصل

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطع فيديو، لمحبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف وهو يغني أغنية المهرجان المصرية «بنت الجيران» في أحد اللقاءات التلفزيونية للمطرب حسن شاكوش وعمر كمال.

وقال الفنان محمد عساف في تصريحات للإعلامي اللبناني فراس حليمة مراسل قناة "أغانى أغاني" التابعة لمجموعة mtv لبنان: "إنه يحرص على سماع جميع الألوان الموسيقية، وضد قرار إيقاف أغاني المهرجانات؛ لأنها تحظى بجماهيرية كبيرة".

وأكد الفنان الفلسطيني، "أنه ضد الكلمات الخادشة للحياء، ولكنه يحب هذا النوع من الموسيقى".

ومن ناحيه أخرى، حصدت أغنية "شهالحلاوه" لمحبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف أول مليون مشاهدة وفق ما رصدتها سوا على القناة الرسمية لشركة بلاتينوم ريكوردز "يوتيوب".

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وهذه الأغنية، هي الثالثة التي يطلقها محمد عساف باللهجة العراقية، محققا انتشاراً واسعاً بعد التفاعل الكبير من قبل المتابعين وتداولهم للأغنية عبر صفحاتهم الرقمية وكافة منصات التواصل الاجتماعي.

وانهالت التعليقات المباركة للنجم عساف من جمهوره على هذا النجاح الكبير وتسجيل أغنية "شهالحلاوه" أول مليون مشاهدة، معبرين عن إعجابهم بالمستوى الفني الراقي والإبداع في تقديم الأغنية العراقية بأسلوب اظهر قدرته على النجاح في هذا اللون سواء بهذا العمل او بالأعمال السابقة.

يشار إلى أن أغنية "شهالحلاوه" من كلمات الشاعر رامي العبودي، وألحان علي صابر، والتوزيع الموسيقي عثمان عبود.

وكان محبوب العرب قد احيا مساء الخميس 27/2/2020 حفلا غنائي كبيرا في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة بالإمارات على مسرح الكورنيش الرئيسي، حيث قدم خلاله مجموعة كبيرة من اجمل اغنياته القديمة والجديدة،المواويل والعتابا والهوارة الفلسطينية التي أشعلت أجواء الحفل.