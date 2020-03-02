شاهد: زوجة لاعب الزمالك جمال حمزة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين في جمهورية مصر العربية، بمقطع فيديو، لزوجة لاعب الزمالك السابق جمال حمزة رشا بدر حيث ظهرت بسبب الهجوم على رئيس نادي الزمالك عقب أحداث القمة الأخيرة التي انسحب منها وانتهت بفوز النادي الأهلي.

وقالت رشا بدر زوجة لاعب الزمالك السابق جمال حمزة عن علاقتها بزوجها، وهي تقبل صورته، وعن الشائعات التي تتابعهم عن انفصالهم، بالقول ساخرةً: ”هتطلق منه وأجيب محلل عشان أرجعله تاني، لأنه حبيب عمري“.

وتصدر اسم رشا بدر عبدالسلام، زوجة لاعب نادي الزمالك السابق جمال حمزة، محركات البحث، بعدما شاركت متابعيها بعدد من مقاطع الفيديو اللايف، تعبر فيه عن غضبها واستيائها من رئيس نادي الزمالك، وموجهة رسالة شديدة اللهجة مصاحبة بالألفاظ البذيئة، عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي والذي تداوله الرواد، عقب انسحاب الفريق من أمام النادي الأهلي، الاثنين الماضي، في القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري الممتاز.

ويُقدم "هُن" قصة زوجة لاعب الزمالك السابق الشهير، مع رئيس نادي الزمالك، منذ بدايتها حتى اعتذارها ومهاجمته مرة أخرى، خلال السطور التالية.

فيديو الهجوم على رئيس الزمالك

"أنا مش مرات حد، أنا واحدة من الجمهور دلوقتي بتكلم"، هكذا بدأت رشا بدر زوجة جمال حمزة لاعب نادي الزمالك السابق، هجومها على رئيس نادي الزمالك، ثم قالت: "حسبي الله ونعم الوكيل، أنا ساكتة وكنت بطبل بس كدة كتير، واخدين بطولتين ويتحفل علينا ليه".

في فيديو "لايف"، تعدت مدته 18 دقيقة، خرجت زوجة جمال حمزة، لتعلن غضبها أمام الجمهور والجميع، وذلك عبر فيس بوك، وقالت: "أمنية حياتي يحصل هجوم عليا عشان اتشهر، يتخصم مننا 3 نقط ليه".

انفعال وبكاء:ليه تكسر فرحتنا كنت بقول إنك شبهي

وأضافت منفعلة وباكية: "ليه بتعمل فينا كده وبتكسر فرحتنا؟، أنا كنت بقول إنك شبهي، وبدافع عنك قصاد أي حد"، ولم يخل الفيديو من الألفاظ النابية.

وأكملت: "الأهلاوية ليهم حق يحفلوا علينا، ويعملوا فينا كده، اتقي الله فينا، ده مسخرة وسيرك، شوية أراجوزات، ملناش عين دلوقتي نتكلم، جمال قاعد في الراديو مبلول، هيدافع عن إيه، جمال حمزة مالوش أي استفادة، بياخد مرتبه زيه زي أي حد".

ويأتي هجوم رشا بدر، بعد عدم وصول فريق الزمالك أمام الأهلي مساء الاثنين، في القمة المؤجلة من الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز، ورغم ذلك فقد تطرقت للحديث عن أمور النادي بشكل عام.

رشا بدر: أنا جوزي جمال مايتبهدلش

وقالت: "أنا جوزي جمال حمزة مبيتبهدلش، ورزقه مش على حد، أنا هفضح كل حاجة، ليه يقولوا جوزك اتروق من رئيس نادي الزمالك، وكل واحد يتكلم تجيب سيرة عرضه، ليه مش عايز حد يتكلم ولا يعارض، ليه ما كله بينتقد في الأهلي والمصري، لكن اإحنا هنا ناس بتتشتم وأعراض بتتهان، ليه كده؟".

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كما أكدت رشا أنها سترد على كل من يتجاوز في حق زوجها سواء كان رئيس الزمالك أو غيره. ويتحفظ "هن"، على نشر الفيديو، نظرا لاحتوائه على ألفاظ وإيحاءات خارجة.

حذف فيديو الهجوم

عقب ساعات قليلة، قررت رشا أن تحذف الفيديو الذي هاجمت فيه رئيس نادي الزمالك، دون توضيح أسباب، ونشرت "بوست جديد" تهاجم فيه من اتهموها بأنها تراجعت عن رأيها.

ورغم ذلك انتشر الفيديو بشدة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وبين إعادة نشر وآلاف المشاهدات، أصبحت رشا بدر حديث الجميع.

ردود أفعال الرواد على الفيديو رغم الحذف

ردود فعل واسعة على الفيديورغم حذها للفيديو، والذي تضمن هجوما ضاريا، إلا أنه لاقي رد فعل واسع، بين الهجوم الحاد عليها وعلى جمهور الزمالك، وبين الساخرين منه، وكان من بين تلك التعليقات، ما دونه رواد فيس بوك، وتويتر، وكان من بينها: "اللايڤ بتاع رشا مرات جمال حمزة هو الـhighlight of the day الحقيقي"، و"رشا بردت نار كل جمهور الزمالك من المهزلة اللي حصلت".

وقال آخر مهاجما الألفاظ النابية: "حرام السب ده.. ليه كده؟"، وقالت أخرى: "إحنا فريق كبير، روحي شجعي أي فريق تاني، هي واقفه عليكي؟ صعبان عليكي من إيه؟ مانتي عارفه الأهلي بيعمل إيه؟ فكك من الهري ده.. مالكيش تريند عندنا.. وبعدين سيبك من الزمالك يا ماما خالص.. عيب طريقه كلامك دي.. والله جمال ده المفروض يرمي عليكي يمين الطلاق".

وتداولت صفحات مشجعي الزمالك، الفيديو، منتقدين ما فعله رئيس نادي الزمالك.

فيديو الاعتذار بعد حذف الفيديو الأول

خرجت رشا بدر في فيديو "لايف" جديد عبر فيس بوك، لتتراجع عما قالته، مؤكدة أنها تعاتب رئيس نادي الزمالك فقط من باب أنها ابنته، فهي تحبه وتحترمه بشدة، وكانت تعاتبه عما يحدث في النادي.

وأكملت: "أنا واحدة متضايقة، من جمهور الزمالك اللي محروق، على حبي ليك، لما بشوفك في النادي بوطي وشي في الأرض، لحسن تكون مضايق من حاجة، ولا تتعصب لما أقولك أنا مرات جمال حمزة".

وأضافت عن رئيس الزمالك: "هو أبويا وأنا بنت عاقة غلطت فيه، إحنا واخدين بطولتين الحمدلله، والمفروض بعد الفرحة دي حتى لو خسرنا مش مهم، بس نروح الماتش، اوعوا تفتكروا إني هقبل غلط فيه، اللي هيغلط فيه هدوس على وشه".

وأكملت حديثها: "جوزي جري من الراديو للقناة اللي مش ماضي عقد فيها، يعني هو بيحب النادي، أنا فاض بيا، جوزي في الراديو ومخنوقة، وأنا مجنونة بالزمالك، هتكلم مع مين طيب"، وأضافت: "كل اللي في التليفزيون عمالين يهاجموا الكل، ويقولوا كلام وحش لا مش هسمح لحد يهاجم".

ثم انتقدت زوجة جمال حمزة، جمهور الأهلي الذي أعاد نشر الفيديو أكثر من مرة، وقالت إنها حذفت الفيديو بسبب ردود الفعل السيئة عليه من وجهة نظرها: "إحنا زمالكاوية في بعض، وبنعاتب بعض، انتوا مالكوا".