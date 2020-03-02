حمزة نمرة يوجه رسالة إلى الفنادق بشأن المراحيض

وجه الفنان المصري حمزة نمرة، يوم الاثنين 3 مارس/آذار 2020، رسالة إلى الفنادق بشأن المراحيض.

وقال حمزة نمرة في تغريدة له على حسابه الرسمي في "توتير"، "رسالة إلى الفنادق اللي بتحط الفوط كلها فوق المرحاض مباشرة.. انتو بتلعبوا بأعصابنا والله العظيم".

ويأتي ذلك في ظل تفشي فيروس كورونا المُستجد "كوفيد – 19" حول العالم، حيث سجلت مصر حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.

Advertisements

وقالت وزارة الصحة المصرية، إن الإصابة الجديدة -التي لم تكشف عن جنسيتها- نقلت إلى مستشفى لعزلها، وإنها تتلقى حاليا العلاج اللازم، مضيفة أنها تتخذ إجراءات وقائية صارمة تجاه الأشخاص المخالطين للمريض.

وهذه ثاني حالة إصابة بالفيروس داخل مصر، وذكرت الصحة أن الحالة الأولى تلقت العلاج وتعافت.

وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قالت قبل الإعلان عن الحالة الجديدة، إن السلطات الصحية أجرت 1443 تحليلا طبيا لأشخاص مشتبه في إصابتهم بالفيروس، وأوضحت أن الفحوصات كشفت إصابة وحيدة مؤكدة تم حجز صاحبها لمدة 14 يوما وخرج من الحجز بعد شفائه.