تراند اليوم : سما المصري تتجاوز المحظور وجمهورها : قلة أدبك ضيّعتنا

فنون - 11/12/2019 12:44

الخليج 365 - تصر الراقصة الاستعراضية المصرية على اثارة الجدل واستفزاز متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي رغم مطالباتهم بسجنها ومحاسبتها قانونيا على جرأتها التي تتجاوز المحظور كثيرا .

وشاركت سما المصري متابعي حسابها عبر انستغرام بمقطع فيديو ظهرفيه الممثل المصري ​أوس أوس​ خلال مشاركته بإحدى المسرحيات المصرية وهو يقول بأنه يحتاج لـ20 علبة "فياغرا" ليشاهد سما وإغراءاتها.

اقرا ايضا : اتهام فنانة مصرية بالشذوذ الجنسي بسبب هذه الصورة .. شاهد

وارفقت سما المصري مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه بوقاحة ودون اهتمام بمشاعر متابعيها : "اوس اوس في المسرحيه حاله ذي حال شباب كتير انا باقابلها كان عايز من علي ربيع ٢٠ علبه ((فياجرا)) عشان بس يقدر يشوفني اومال لو حب يسلم عليا هيحتاج كام علبه"؟

Advertisements

وشن جمهور سما المصري هجوما كبيرا عليها لدرجة ان احدهم علّق قائلا : " قلة أدبك سبب ضياع شباب كثير في مصر والمفروض تتسجني" .