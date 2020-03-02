عادل إمام يرد على إشاعة وفاته بفيروس كورنا: 'عاوزيني أموت ليه؟' (شاهد)

رد الفنان المصري عادل إمام، أمس، على الإشاعات التي انتشرت حول وفاة نتيجة إصابته بفيروس كورونا المُستجد في مصر.

وقال الزعيم عادل إمام، مطمئناً جمهوره، على حالته الصحية، من خلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة قناة "إم بي سي مصر"، "عاوزيني أموت ليه؟".

ووجه الفنان رسالة إلى جمهوره قائلا: "برد عادي جدا، وما فيش حاجة، عايزني أموت ليه، ليرد عليه الإعلامي عمرو أديب: "لا طبعا أنت فنان كبير إحنا عندنا كام عادل إمام".

وأضاف الزعيم خلال مداخلته الهاتفية "أنا تحت اللحاف وأقرأ جرايد وبحل كلمات متقاطعة، وزي الفل ومش عارف الناس عاوزاني أموت ليه، أنا هعمل نعي واقرأه بدال ما حد يقرأهولي".

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وأشار إلى أنه "انتهي من تصوير المسلسل، والذي سيعرض في رمضان المقبل 2020".

وتابع: "يارب يبعد عنكم كل مكروه .. خلوا قلوبكم دايما سمحة ومحبة وسهلة وجميلة".

يذكر أن إمام يخوض السباق الرمضاني المقبل 2020، بمسلسله الجديد "فالنتينو" بصحبة عدد كبير من النجوم، منهم دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، وهو من ﺗﺄليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.