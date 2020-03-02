علا غانم فضيحة جديدة مع خالد يوسف الجديد فى فيديوهات الفضايح

انتشرت تعليقات واسعة حول فضيحة المقطع المصور الخاص بالفنانة المصرية علا غانم مع الإباحي خالد يوسف بعدما انكشف مقطع رنا هويدى ومنى فاروق ومنى الغضبان وشيما الحاج.

وانتشرت المقاطع المصورة لعلا غانم أثناء رقصها عارية، ومعها خالد يوسف، في فيديو إباحي غير مسبوق من قبل حتى مع الفتيات الاتي تم كشف فضيحتهن(كنا قد كشفنا الفضيحة في وقت سابق: فضيحة جنسية جديدة خالد يوسف و الفنانة علا غانم فى فيديو اباحى).

وأشار بعض المعلقين إلى أنه من الممكن أن لا تكون المتواجدة في الفيديو علا غانم، وإنما شبيهتها ولاقى الفيديو الاباحي موجة سخط عارمة من قبل المعلقين، بينما اعتبروا علا غانم عاهرة جديدة تضاف إلى صف الفنانات اللواتي عملنا مع خالد يوسف في اباحيته. واللاتي تم التطرق لهم بمقالات عديدة منها مقالة خاصة عن بغل يبحث عن نعجة بحسب الرابط التالي: “خالد يوسف” بغل يبحث عن نعجة

ويبقى السؤال:

هل خالد يوسف إلى جانب علا غانم فعلا فنان مبدع؟

الجواب أن خالد يوسف الثائر المنوي اهم فنان عربي واكبر مبدع، لأنه جمع بين الفنانات في فيديوهات اباحية وفي نفس الوقت جمع بين الثورية والمعارضة و كتابة الدستور، فهو ثائر في الاباحية ومعارض بارز لكل القيم الاخلاقية، وكاتب دستور لأكبر بلد عربي، وقد جعل من هذا الثالوث (الاباحية والمعارضة و الدستور) مصدرا للسبوبة، و للدعاية لشخصيته النرجسية، زاعما ان مخابرات السيسي تريد تشويه سمعته الوطنية!! فضيحة خالد يوسف تطال مسؤولين في الامارات .. فيديو بسبب معارضته لتعديل الدستور!!، و استغل انه يعمل في الوسط الفني ليؤلف فلما تراجيديا جديدا، هو مؤلفه ، وهو بطله، و هو الجاني ولكن ايضا هو الضحية!!. وقامت جوقة الترويج للاباحية والفساد والدعارة بالدفاع عنه ابتداء بزوجته السعودية، وشريكته في المافيا ومرورا بمخلوق ممقوت اسمه فاطمة ناعوت نزع النقاب عن فاطمة ناعوت والثائر المنوي خالد يوسف، وصولا لزعيم الثوريين الاشتراكيين التقدميين الشحاذيين الرفيق حمدين صباحي!

العجيب أن خالد يوسف لم يجد فقط من المافيويين والأشرار من يدافع عنه، الرجل وجد أيضا من الناس العاديين! من الشعب الكادح الذي يخدعه ويساعد من يهضمون حقه ببروباجاندته الثورية الحقيرة التي صنعها ليساهم في صعود “الإله” الحاكم فوق رؤوسهم ورؤوسنا.

وجد من أبناء الطبقة الكادحة التي هي هي من تبحث عن التسلية وهو يعرض لهم واقعهم المؤلم بكل ابتذال وتشويه، ليؤكدوا ثوريته ويدافعوا عن أعماله الجنسية التي يرونها هم هم منتهى الفساد والانحلال الأخلاقي وفق فطرتهم السليمة، يشوه أعينهم ليدافعوا عنهم ليشوه فطرتهم ولم يديروا بالا لذلك.

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خصصنا قسم كامل من أجل كشف الرؤوس الطائفية والمافيا الفاسدة وفضائحها وذلك في قسم: فضيحة وأشرار

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