شاهد: أغنية محمد عساف الجديدة تتخطى المليون مشاهدة

حصدت أغنية "شهالحلاوه" لمحبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف أول مليون مشاهدة على القناة الرسمية لشركة بلاتينوم ريكوردز "يوتيوب".

وهذه الأغنية، هي الثالثة التي يطلقها محمد عساف باللهجة العراقية، محققا انتشاراً واسعاً بعد التفاعل الكبير من قبل المتابعين وتداولهم للأغنية عبر صفحاتهم الرقمية وكافة منصات التواصل الاجتماعي.

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وانهالت التعليقات المباركة للنجم عساف من جمهوره على هذا النجاح الكبير وتسجيل أغنية "شهالحلاوه" أول مليون مشاهدة، معبرين عن إعجابهم بالمستوى الفني الراقي والإبداع في تقديم الأغنية العراقية بأسلوب اظهر قدرته على النجاح في هذا اللون سواء بهذا العمل او بالأعمال السابقة.

يشار إلى أن أغنية "شهالحلاوه" من كلمات الشاعر رامي العبودي، وألحان علي صابر، والتوزيع الموسيقي عثمان عبود.

وكان محبوب العرب قد احيا مساء الخميس 27/2/2020 حفلا غنائي كبيرا في مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة بالإمارات على مسرح الكورنيش الرئيسي، حيث قدم خلاله مجموعة كبيرة من اجمل اغنياته القديمة والجديدة ،المواويل والعتابا والهوارة الفلسطينية التي أشعلت أجواء الحفل.