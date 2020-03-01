شاهد: نجاة سائق شاحنة بأعجوبة لحظة اصطدامها بالقطار

تناقل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، بظهر لحظة اصطدام قطار بشاحنة علقت على السكة الحديدية في ولاية تكساس الأمريكية.

وبحسب لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن أحد المارة، وثق الحادث عندما رصد مقطورة عالقة على السكة الحديدية، بينما يقترب منها القطار بسرعة كبيرة، في مدينة كيبيلو بولاية تكساس الأمريكية.

وأضافت الصحيفة أن القطار كان متجها من مدينة لوس أنجلوس إلى نيو أورلينز عبر سان أنطونيو وعلى متنه 116 راكبا، ويسير بسرعة كبيرة.

وتمكن السائق من النجاة بأعجوبة لحظة اصطدم القطار بالشاحنة، والتي اتجهت من شدة الصدمة نحو السائق، ولكن لحسن الحظ لم يصب بأذى.