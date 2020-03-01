شاهد: فيروس كورونا يشعل شجارا عنيفا على متن سفينة فاخرة

نشب شجار عنيف على متن سفينة سياحية فاخرة بسبب مخاوف من انتشار فيروس كورونا، حيث اضطر طاقم السفينة إلى رش الفلفل لإبعادهم أطراف المشاجرة.

ووفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وقع الشجار على متن السفينة "أم. أس. سي. ميرافيليا" المتواجدة في منطقة الكاريبي.

وبدأ الشجار في غرفة الطعام بين الركاب الذين شعروا بالغضب من الضجر بسبب القيود التي فرضت عليهم نتيجة الاشتباه بوجود مصابين بفيروس كورونا.

وترسو السفينة قبالة سواحل منطقة كوزوميل في المكسيك، بعد أن رفضت موانئ في جامايكا وجزر كايمان استقبالها.

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وقال طاقم السفينة إنه حصل على شهادة بخلوها من فيروس كورونا، وذلك بعد إجراء فحوص طبية على طاقم السفينة وإحدى الراكبات، ليتبين أن اثنين منهم مصابان بالإنفلونزا العادية.

من جهة أخرى، قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين إن بر الصين الرئيسي سجل 508 حالات إصابة جديدة أمس، ارتفاعا من 409 حالات في اليوم السابق، ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 77658 حالة حتى الآن.

ووصل إجمالي عدد حالات الوفاة في بر الصين الرئيسي إلى 2663 حالة حتى نهاية يوم الاثنين، بزيادة بلغت 71 عن اليوم السابق.

واجتمعت اللجنة الدائمة في البرلمان الصيني الاثنين وصادقت على اقتراح بفرض "حظر شامل" على تجارة الحيوانات البرية و"إلغاء العادة السيئة بالاستهلاك المفرط للحيوانات البرية وحماية صحة الشعب وحياته بشكل فعال"، وفق ما نقل التلفزيون الحكومي.

ويعتقد أن فيروس كورونا نشأ في أواخر العام الماضي في سوق للأطعمة في ووهان كان يبيع حيوانات برية بطريقة غير مشروعة. ويعتقد الباحثون الصينيون أنه ربما انتقل إلى البشر من الثعابين التي بدورها ربما أصيبت به من الخفافيش. وتباع الثعابين والخفافيش في سوق ووهان.