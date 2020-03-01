شاهد: الفنان داليا البحيري تكشف عن طلب خاص من عادل إمام في فيلم السفارة في العمارة

كشفت الفنانة المصرية، داليا البحيري، عن كواليس مشهدها الشهير مع الفنان عادل إمام، في فيلم "السفارة في العمارة"، وماذا طلب منها قبل تصويره.

وقالت في تصريحات لبرنامج "واحد من الناس"، المذاع على فضائية "النهار" المصرية، إن مشهد حمل عادل إمام لها على أكتافه، ضمن أحداث الفيلم، كان طويل المدة، وكانت تخشى كثيرا عليه وعلى ظهره لأنه يحملها لفترة من الوقت، لذا كان عليها أن تصوره من مرة واحدة دون أن تخطئ، حتى لا يتم إعادته.

وهنا، تذكرت داليا البحيري كيف تفاجأ عادل إمام بزيادة وزنها، قبل حمله لها في المشهد، وقال لها بدهشة: "إيه ده هو أنا هشيل كل ده؟ لا لا أنتي هتخسي"، وطلب منها أن تفقد 5 كيلو غرامات من وزنها، وهو ما حدث بالفعل، واستطاعت في فترة قصيرة خسارة هذا الوزن.

وبينت داليا البحيري أنهم لم يحضروا لمشهد حمل عادل إمام لها، أو حتى يقوموا ببروفات، لذا عندما قفزت من فوق ظهره شعرت بوجع شديد في قدمها، لكن لم تستطع البوح بآلامها حتى لا يتم إعادة تصوير المشهد.

ويحمل عادل إمام داليا البحيري في أحداث فيلم "السفارة في العمارة"، لكي يشارك معها في مظاهرات ضد التطبيع مع إسرائيل.

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وتم تداول شائعات مؤخرا، أن الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، رفض مضمون فيلم "السفارة في العمارة"، وهو ما نفاه رئيس ديوان الجمهورية الأسبق، زكريا عزمي، في تصريحات متلفزة.

وفيلم "السفارة في العمارة" من إنتاج عام 2005، وهو من بطولة عادل إمام وداليا البحيري وخالد زكي وخالد سرحان، وهو من إخراج عمرو عرفة.

وتشارك داليا البحيري عادل إمام بطولة أحدث مسلسلاته التلفزيونية، "فالنتينو"، من إخراج رامي إمام، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان.

وأعلن الفنان محمد كيلاني انتهاء تصوير مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام الذى ينافس به في الموسم الرمضانى 2020، موجها الشكر للمخرج رامي إمام و لكل العاملين بالمسلسل، ونشر مجموعة صور له مع الزعيم وأبطال العمل عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، مصحوبا بتعليق :"الحمدلله فركش فلانتينو شكرا استاذ رامي إمام علي الفرصة العظيمة شكرا لكل أساتذتى وزملائي".

ويلعب الزعيم خلال أحداث مسلسل "فلانتينو" دور رجل أعمال يمتلك مجموعة من المدارس الدولية ويدعى نور عبد المجيد فالنتينو، كما يواجه طوال حلقات العمل مشاكل وأزمات عديدة تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، أيضًا لا يتوقف الأمر عند ذلك وإنما يدخل فى قصص عاطفية كثيرة، حيث تتواصل الأحداث فى إطار تشويقى اجتماعى.