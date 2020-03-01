شاهد: الفنان راغب علامة يبتكر طريقة مصافحة جديدة خوفا من كورونا

نشر الفنان اللبناني راغب علامة، اليوم الاحد، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" ، طريقة جديدة للمصافحة، وسط الانتشار المتزايد لفيروس "كورونا" المستجد حول العالم.

وشارك الفنان علامة عبر حسابه على موقع "إنستغرام" ، مقطع مصور طريف له، وهو يصافح صديقه المذيع، ميشال أبو سليمان، بالأقدام وإرسال قبلة له على الهواء.

وعلق راغب علامة على المقطع الطريف: "أيام الكورونا".

وما بين الانتقادات اللاذعة والسخرية، علق عدد من فناني العالم العربي، على تفشي فيروس "كورونا" المستجد، ومن أبرزهم الفنانة اللبنانية إليسا، والمطربة الإماراتية أحلام، والفنانة اللبنانية نجوى كرم.

ويوم امس السبت، أعلنت الصحة اللبنانية، تسجيل ثلاث حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، ليصل عدد المصابين إلى 7.

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وقالت الوزارة في بيان إن "الحالات كانت لأشخاص مختلطين بمصابين سابقين كانوا تحت الحجر الصحي، وهم حاليا تحت العزل في مستشفى رفيق الحريري الحكومي وحالتهم مستقرة".

وفي 22 فبراير/شباط الجاري، أعلن لبنان تسجيل أول إصابة مؤكدة بالفيروس، فيما أعلنت الأربعاء عن الحالة الثانية، والخميس عن الثالثة، لأشخاص قادمين من إيران، والرابعة الجمعة.

وظهر الفيروس في الصين، أول مرة في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي.

ونهاية يناير/كانون ثاني الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.