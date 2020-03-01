شاهد هند القحطاني تنشر صور لها بدون فلتر – هكذا ظهرت

نشرت السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني مجموعة صور لها بدون فلتر أو مكياج ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث اتخذت القحطاني هذه الخطوة للرد على الساخرين من ملامحها.

هند القحطاني ردت على المتنمرين من شكلها بفيديو ناري نشرته عبر حسابها على سناب شات، أبدت من خلاله انزعاجها من كم السخرية من ملامحها من قبل البعض، متهمة من يقوم بهذا التصرف يكون عادة شخص دميم ولا يتمتع بأي وسامة أو جمال.

وأشارت هند القحطاني إلى أنها تتعرض بشكل متواصل لحملات من السخرية من ملامحها، في حين أنها عندما تذهب لترى شكل الشخص المتنمر تصدم من ملامحه الدميمة، وجسمه غير الرياضي بالمرة، فعادة ما يكونون "بكرش" وأكتافهم صغيرة.

هند القحطاني ردت على المتنمرين من شكلها بفيديو ناري نشرته عبر حسابها على سناب شات، أبدت من خلاله انزعاجها من كم السخرية من ملامحها من قبل البعض، متهمة من يقوم بهذا التصرف يكون عادة شخص دميم ولا يتمتع بأي وسامة أو جمال.

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وأشارت هند القحطاني إلى أنها تتعرض بشكل متواصل لحملات من السخرية من ملامحها، في حين أنها عندما تذهب لترى شكل الشخص المتنمر تصدم من ملامحه الدميمة، وجسمه غير الرياضي بالمرة، فعادة ما يكونون "بكرش" وأكتافهم صغيرة.

وحرصت هند القحطاني على الرد على الساخرين من شكلها، والانتقادات التي توجه لها بأنها تستخدم عادة الفلتر حتى تبدو أجمل من الطبيعة، فنشرت صور لها مقربة من وجهها بدون فلتر، وعلقت على إحدى اللقطات: "بدون فلتر...ذبحكم الفلتر اللي أحطه".

من ناحية أخرى، فتحت هند القحطاني النار على الإعلامي السعودي خالد الثبيتي بعد هجومه العنيف ضدها، باتهامه بأن انتقاده لها ما هي إلا محاولة لنيل الشهرة على حسابها.

وكان خالد الثبيتي شن هجوماً على هند القحطاني دون أن يذكر اسمها صراحة، ولكن حديثه كشف هويتها بقوله أنه شاهد فيديو محزن لفتاة سعودية تركت أهلها وتعيش بالخارج، دون أي تقدير لعائلتها أو أشقائها وعشيرتها ومجتمعها، مضيفاً: "الفتاة المسلمة يا حشمتها في حجابها وسترها وحيائها وخروجها وأدبها وبين أهلها وإخوانها وعدم رفع صوتها بالضحك الصاخب".

وعادة ما تنشر هند القحطاني مقطع فيديو لها عبر انستغرام وتوتير وسناب شات تثير الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث تتسم تلك الفيديوهات بالجرأة الخارجة عن عادات وتقاليد المملكة العربية السعودية.