شاهد انابيلا هلال تظهر لأول مرة في برنامج ذا فويس كيدز والجمهور يتفاعل معها

ظهرت الإعلامية اللبنانية المشهورة انابيلا هلال لأول مرة في برنامج ذا فويس كيدز الذي بث الليلة الماضية ، حيث خطفت الانظار وسط نفاعل كبير من جمهور البرنامج الذي رحب بها بشكل كبير.

انابيلا هلال قدمت حلقة المواجهة الأخيرة من برنامج ذا فويس كيدز ، حيث خطفت بجمالها الاوروبي واناقتها قلوب الجمهور ، حيث ارتدت فستان أبيض ضيق مع أكمام ذهبية لامعة من تصميم المصممة Stella McCartney.

وتفاعل الجمهور بقوة مع أول ظهور لأنابيلا هلال في برنامج ذا فويس كيدز، لتنهال عليها عبارات الغزل بجمالها وأناقتها اللافتة التي أشعلت المسرح.

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يذكر أن اليوم هي الحلقة قبل النهائية من برنامج ذا فويس كيدز الموسم الثالث، والتي ستنتهي بتأهيل 6 مواهب للمرحلة الأخيرة، ليتم إعلان الفائز الحلقة المقبلة يوم 7 مارس.

وكانت المذيعة نادرين فرج انسحبت من برنامج ذا فويس كيدز دون أن تكشف الأسباب التي دفعتها لهذا القرار، إلا أنها أكدت على أنه قناة mbc هي بيتها وأنها تتشرف دوماً بالعمل فيها.